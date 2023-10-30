У музеї Барселони провели екскурсію для нудистів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 жовтня 2023

У Барселоні Музей археології Каталонії провів екскурсію для відвідувачів-нудистів. 

Людям показали виставку "Бронзи Ріаче" зі світлинами оголених воїнів, повідомляє Reuters. 

У Музеї в рамках виставки "Бронзи Ріаче" розмістили роботи фотографа Луїджі Спіна, на яких зображені дві великі грецькі бронзові статуї оголених воїнів V століття до нашої ери. 

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Зазначається, що оголені об’єкти виявили у 1972 році поблизу провінції Ріаче в Італії.

Фото: Nacho Doce

Екскурсії тривала півтори години. 

Як пояснили в музеї, головна мета заходу – дозволити відвідувачам почуватися так само як і ті, на кого вони дивляться.

Фото: Nacho Doce

"Після екскурсії у мене були звичні відчуття, втім з’явилося відчуття, що  оголеність існувала завжди, і тіла не повинні бути джерелом сорому ні для кого", – сказала 59-річна медична працівниця Марта, яка відвідала виставку.

Раніше ми повідомляли, що у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку.

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