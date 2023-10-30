Американському хокеїсту під час гри випадково порізали ковзаном шию: він не вижив

У Великій Британії під час гри на арені "Утиліта" в місті Шеффілд 29-річному американському хокеїсту Адаму Джонсону гравець випадково порізав шию лезом від ковзана.

Врятувати хокеїста медикам не вдалося, повідомляє Associated Press.

29 жовтня на арені "Утиліта" у грі Челендж-кубку проти британців із "Шеффілд Стілерс" Адам Джонсон грав за американську команду "Ноттінгем Пантерс".

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Джонсон отримав поріз ковзаном під час другого періоду гри.

Адам Джонсон у дії під час хокейного матчу НХЛ у Колумбусі у 2017 році. Фото: AP/Пол Вернон

Як саме трапився інцидент не повідомляється. У команді загиблого те, що трапилося назвали "дивним нещасним випадком".

Зазначається, що через смерть хокеїста, три ігри, які були заплановані на 29 жовтня в Белфасті, Файфі та Гілфорді, перенесли. Також перенесли гру команди "Ноттінгем", яка була запланована на 31 жовтня.

Відомо, що Адам Джонсон зіграв у 13 іграх Національної хокейної ліги у складі команди "Піттсбург Пінгвінс" у 2019 та 2020 роках.

Також хокеїст виступав за три клуби Американської хокейної ліги.

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