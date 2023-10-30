Для жінок-військових зібрали 5,8 млн грн завдяки грі-збору Legend of Sisterʼs Power

Рух VETERANKA та Марш Жінок оголосили результати першого в історії збору-гри "Legend of Sisterʼs Power", який відкрили для забезпечення потреб військовослужбовиць на передовій.

За три тижні замість запланових трьох млн грн вдалося зібрати 5,8 млн грн, повідомив "УП. Життя" Жіночий ветеранський рух.

На зібрані гроші закуплять 1200 жіночих берців, 3 автівки, 5 приладів нічного бачення та 7 дронів DJI Mavic.

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"Правила гри сестринського збору ґрунтувалися на кодексі жіночої солідарності аби забезпечити захисниць України з тилу та подякувати за службу. Переможниця у цій грі – захисниця, яка на рівні з чоловіками на передовій боронить країну", – кажуть ініціаторки.

Амбасадорки Legend of Sisterʼs Power

У проєкті взяли участь понад 90 амбасадорок, які збирали на окремі рахунки донати від 10 до 384 тисяч грн, а також тисячі українок по всьому світу.

"За офіційними даними Міноборони на нулі зараз служить більше 5 тисяч військовослужбовиць, на жаль, їхні потреби і досі закривають суто волонтери. Тому нашим завданням було створити креативний збір, щоб вкотре підкреслити: базові потреби жінок в армії відрізняються від чоловічих.

Наприклад, берці маленьких розмірів. В той же час, запити на авто для парамедикинь, снайперок, дрони для аеророзвідниць, прилади нічного бачення показують гендерну рівність на службі", – пояснює співзасновниця руху VETERANKA Катерина Приймак.

Спочатку ініціатори гри-збору планували залучити 30 амбасадорок, але згодом кількість охочих зросла аж до 91.

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Серед відомих українок, які стали амбасадорками гри-збору, – головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва, письменниці Оксана Забужко й Ірена Карпа, телеведучі Яніна Соколова та Катерина Соляр, акторка Ірма Вітовська, співачка Катерина Павленко (гурт Go_A) та інші.

Серед амбасадорок збору були і військовослужбовиці: операторка озброєння, очільниця руху VETERANKA Андріана Арехта, парамедикиня Оксана Мішина, аеророзвідниця Ірина Терехович та мама бойової медикині.

Нагадаємо, раніше у Києві показали перший бронекостюм для жінок-військових.

Також в Україні офіційно затвердили військову форму для захисниць.