Лідерка Жіночого Ветеранського Руху в ефірі CNN пояснила, чому важлива військова допомога для України

Ветеранка війни та очільниця Жіночого Ветеранського Руху Андріана Арехта дала інтерв’ю американському телеканалу CNN, де розповіла про важливість підтримки США для України.

Під час звільнення Херсона майже рік тому жінка отримала поранення, внаслідок чого в її тілі наразі чимало титанових пластин.

Одна розташована у правій руці, розповіла військова американському журналісту Джиму Акоста.

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Андріана Арехта відмітила, що увага світу до війни в Україні знизилася, зокрема через початок війни в Ізраїлі.

Скрін з інтерв'ю

За словами військової, у війнах в Україні та Ізраїлі "одне російське обличчя".

"Сьогодні тема війни в Україні не займає перші шпальта, але я хочу пояснити американським конгресменам та жителям США, що ми маємо запеклу війну в самому центрі Європи. І підтримка нас означатиме підтримку усіх моїх посестер та побратимів з української армії", – сказала Андріана Арехта.

Вона додала, що військова допомога США Україні є невід’ємною частиною війни проти Росії.

"В Україні ми знаємо як боротися, як здобути нашу перемогу якнайшвидше. І ми гадаємо що Америка чудовий партнер, який візьме участь в українській перемозі разом з нами. Від так, ми просимо засоби протиповітряної оборони, далекобійні засоби, озброєння та амуніцію.

Я сподіваюся, що американці зрозуміють мене. Я борюся за життя", – додала очільниця ЖВР.

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Наприкінці інтерв’ю Андріана Арехта привітала сина Макара з днем народження, якому 30 жовтня виповнюється 8 років.

"Я борюся заради тебе", – додала жінка, звертаючись до сина.