Фотограф неба зафільмував яскраві спалахи на Сонці. ВІДЕО

Фотограф нічного неба та фотопосол Європейської південної обсерваторії з Португалії покадрово зняв спалахи на Сонці.

Мігель Кларо вперше зняв повний диск Сонця у сповільненій зйомці 9 липня 2023 року, повідомляє Space.

Фотограф показав багато цікавих особливостей розжареної зірки у русі, зокрема, протуберанці (світлі виверження по краях) і малі сонячні спалахи.

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Мігель знімав Сонце протягом 3 годин. Відео було відзняте з території Dark Sky Alqueva в Португалії за допомогою камери Player One Saturn-M SQR і телескопа Lunt LS100, а всього вийшло 3 терабайти даних.

Фотограф створив послідовність із 213 оброблених фотографій.

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Фото: Мігель Кларо

Зрештою, вийшло сповільне відео з високою роздільною здатністю, на якому зафіксовані фото за 3 години 20 хвилин.

Також Мігель опублікував монохромний (чорно-білий) кадр, щоб можна було розгледіти найцікавіші частини зображення.

Автор показав протуберанці (виверження) і малі сонячні спалахи

Нагадаємо, раніше Мігель Кларо зняв, як арка Чумацького Шляху яскраво сяє над пустелею Деште-Лут в Ірані.

А вчені NASA помітили на Сонці дивно намагнітизовану пляму.