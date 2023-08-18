Фотограф неба зафільмував яскраві спалахи на Сонці. ВІДЕО

Фотограф нічного неба та фотопосол Європейської південної обсерваторії з Португалії покадрово зняв спалахи на Сонці.
Мігель Кларо вперше зняв повний диск Сонця у сповільненій зйомці 9 липня 2023 року, повідомляє Space.
Фотограф показав багато цікавих особливостей розжареної зірки у русі, зокрема, протуберанці (світлі виверження по краях) і малі сонячні спалахи.
Мігель знімав Сонце протягом 3 годин. Відео було відзняте з території Dark Sky Alqueva в Португалії за допомогою камери Player One Saturn-M SQR і телескопа Lunt LS100, а всього вийшло 3 терабайти даних.
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Фотограф створив послідовність із 213 оброблених фотографій.
|Фото: Мігель Кларо
Зрештою, вийшло сповільне відео з високою роздільною здатністю, на якому зафіксовані фото за 3 години 20 хвилин.
Також Мігель опублікував монохромний (чорно-білий) кадр, щоб можна було розгледіти найцікавіші частини зображення.
|Автор показав протуберанці (виверження) і малі сонячні спалахи
Нагадаємо, раніше Мігель Кларо зняв, як арка Чумацького Шляху яскраво сяє над пустелею Деште-Лут в Ірані.
А вчені NASA помітили на Сонці дивно намагнітизовану пляму.
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