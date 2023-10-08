Телескоп "Хаббл" зробив зображення спіральної галактики в сузір’ї Діви. ФОТО

Телескоп "Хаббл" сфотографував спіральну галактику з тисячами зореутворюючих областей та великою кількістю міжзоряного пилу.

Про це повідомили у NASA.

На зображенні видно яскраво-рожеві та темно-червоні області галактики під назвою NGC 5068.

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Її вперше відкрив британський астроном Вільям Гершель у 1785-му році. Галактика розташована у південній частині сузір’я Діви на відстані близько 17-20 млн світлових років від Землі.

Фото: NASA

У верхній частині зображення видно центральну смугу NGC 5068, щільно скупчену область зрілих зірок. Також на світлині ховається чорна діра.

Водночас яскраві плями внизу і з боків – області іонізованого водневого газу, де розташовані молоді зоряні скупчення.

Під час дослідження галактики астрономи виявили 110 зірок Вольфа-Райє теж. Це клас дуже масивних зірок, для яких характерні дуже висока температура й світність та наявність у спектрі широких смуг випромінювання водню, гелію, а також вуглецю, азоту й кисню в різних ступенях іонізації

NGC 5068 важко побачити неозброєним оком через низьку поверхневу світність. Водночас можливості телескопа Хаббла з ульрафіолетовими та інфрачервоними діапазонами допомагають розгледіти всю красу галактики.

Раніше цього року телесоп NASA імені Джеймса Вебба уже фотографував цю галактику.

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