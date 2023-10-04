В Україні створили нову психосоціальну послугу з формування життєстійкості

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову про реалізацію пілотного проєкту із запровадження комплексної психосоціальної послуги з формування життєстійкості.

Він спрямований на підтримку та зміценння психічного здоров’я українців, пишуть у Кабміні.

Проєкт покликаний знизити загальний рівень стресу і тривожності. Також він охоплює формування навичок першої психологічної допомоги близьким, попередження психологічної травматизації.

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Найбільше уваги планують приділити військослужбовцям, ветеранам, сім’ям із маленькими дітьми.

"Ця послуга покликана зменшити тривожність, дати розуміння людям, як поводити себе в кризових ситуаціях, як справлятися зі стресом, а також – розвивати батьківські компетенції, підтримувати родини з дітьми, що для нас дуже важливо, і координувати волонтерські ініціативи.

Ми формуємо групи психологів і соціальних працівників для роботи, у першу чергу, із цільовими групами – родинами військових, ветеранів, людьми з інвалідністю, батьками дітей з інвалідністю та всіма, хто потребуватиме підтримки", – говорить міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

При наданні послуги спочатку оцінюватимуть потреби людини. Потім їй надаватимуть інформацію про можливі вирішення проблем – від соцзахисту до безоплатної правничої допомоги.

Крім того, програма включатиме психологічну діагностику, психологічне консультування; надання психологічної підтримки та допомоги після психологічних травм та стресових розладів; навчання методам і прийомам, які допомагають знижувати фізичний та психологічний стрес тощо.

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Деякі напрями безпосередньо стосуватимуть психологічної підтримки батьків, навичок у догляді за ними, побудові стосунків.

Ця послуга також передбачає навчання волонтерів і допомогу в їх діяльності. Надаватимуть допомогу з життєстійкості переможці, яких оберуть на конкурсі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Наразі Уряд закликає місцеві органи долучитися до проєкту, забезпечивши приміщення, де надаватимуть цю послугу.

Раніше стало відомо, що за рік війни рівень життєстійкості в Україні майже не змінився.