"Нацисти" і "секс-рабство": як Росія бреше про Україну, щоб виправдати викрадення дітей

Росія використовує три основні меседжі, виправдовуючи депортацію українських дітей: "РФ – це рай", "Україні байдуже на своїх дітей", і "Захід експлуатує дітей".

Про це йдеться у звіті Центру протидії дезінформації РНБО, який опублікували першого червня у Міжнародний день захисту дітей.

Після початку повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року діти стали інструментом російської пропагандистської машини, але кампанії інформаційного впливу в рамках теми викрадення дітей відбуваються з 2014 року.

Відомство дослідило, як росіяни виправдовують ці злочини.

"З метою створення уявлення, що депортованим дітям в росії краще ніж було в Україні – російська пропаганда створює позитивний образ діям росії. Ворожі інформаційні ресурси активно поширювали заяви головних персон, причетних до депортації дітей, в яких відображено основний наратив "Росія – це справжній "рай для дітей".

Вищезазначений наратив був сформований під час окупації Криму в 2014 році та на початку війни на Донбасі", – кажуть у ЦПД.

Колаж: Центр протидії дезінформації

З 24 лютого 2022 росіяни використовують кампанії інформаційного впливу за трьома напрямками:

Росія – це справжній "рай" для дітей (перше повідомлення в рамках напрямку датується від 24 лютого 2022 року).

Україні байдуже на власних дітей (від 26 лютого 2022 року).

Захід використовує українських дітей у власних цілях (від 29 квітня 2022 року).

По першому напрямку Росія поширює такі неправдиві пропагандистські меседжі:

Росія створила безпечні умови для евакуації дітей з ТОТ України;

українські діти, яких було вивезено в Росію, отримують кращі умови для життя: усиновлення благонадійними російськими сім’ями, найкращу освіту, медицину, можливість відвідування гуртків, одяг, харчування і т.д.;

дітям з України надається можливість пройти реабілітацію та оздоровлення у кращих санаторіях росії та Криму;

депортовані українські діти можуть продовжувати вивчати українську мову;

після завершення "спецоперації" діти зможуть повернутися у "звільнені нові регіони" Росії, якщо там залишились їхні батьки або близькі родичі;

за власним бажанням діти можуть добровільно отримати громадянство Росії.

По другому напрямку ворог поширює такі меседжі:

Україну не цікавить доля дітей, які опинилися на ТОТ;

під час активних військових дій ЗСУ прикривалися дітьми як живим щитом;

ЗСУ обстрілюють дітей на рідній землі;

Україні не потрібно повернення дітей на батьківщину;

РФ вивозить дітей з гарячих точок, щоб вони не постраждали під час обстрілів.

До поширення дезінформації в рамках описаної кампанії Росія також залучила постійного представника РФ в ООН Василя Небензю.

20 березня 2023 року він заявив, що "Росія готова повернути вивезених з України дітей, коли там буде безпечно".

"Дипломат" додав, що дітей нібито "переміщали через небезпеку, яку становлять бойові дії".

5 травня 2023 року в ефірі телеканалу "Россия 24" уповноважена з прав людини Марія Львова-Бєлова заявила, що офіційних запитів від Києва щодо повернення українських дітей не надходило.

Її промову одразу підхопили російські Telegram-канали та ЗМІ, максимально поширюючи цю заяву та створюючи ілюзію, що Україні байдуже на власних дітей.

"Задля більшого ефекту другої дезінформаційної кампанії російська сторона намагається акцентувати увагу, що нібито Офіс Президента офіційно не відреагував на дії Кремля, тому що влада України не зацікавлена в безпеці свого народу і вона не збирається захищати своїх людей", – додають у ЦПД.

А в рамках третього напрямку слід виділити такі пропагандистські меседжі:

українські діти, що виїхали до країн Європи, стають жертвами торгівлі;

українські діти, що виїхали до країн Європи, стають об’єктами сексуальної експлуатації;

на Заході широко розповсюджена педофілія;

в українських біженців відбирають дітей;

Захід вбиває українських дітей, постачаючи українцям зброю.

З весни 2022 року у російських засобах масової інформації почали поширювати наратив про те, що українські діти, що виїхали до країн Європи, стають жертвами торгівлі та сексуальної експлуатації.

Зокрема, посилаючись на англомовну статтю, опубліковану на платформі Aol., прокремлівські Telegram-канали намагались дискредитувати британську спонсорську програму для українців "Homes for Ukraine", поширюючи меседжі про ризики торгівлі людьми та секс-рабство.

"Зауважимо, що експлуатація дітей під час війни – це одне з найбільш жахливих порушень прав дитини відповідно до положень Женевської конвенції.

Поширюючи вищевказані заяви, пропаганда Кремля хоче створити образ України, як "держави-терориста", – кажуть дослідники пропаганди.

Причетними до депортації українських дітей вважаються такі особи, як Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, прем’єр-міністр Мішустін, міністр освіти Кравцов, міністр охорони здоров’я Мурашко, Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова та інші.

Також дезінформацію активно просуває представниця МЗС РФ Марія Захарова, окупаційний "омбудсмен" ОРДО (Дар’я Морозова) та ОРЛО (Вікторія Сердюкова), а також Василь Небензя.

Зокрема, Сердюкова заявляла, що "українці – нацисти", які вбивають цивільних, а Захарова – що дітей сексуально експлуатують на Заході.

Марія Львова-Бєлова активно поширює дезінформацію і виправдовує примусову депортацію українських дітей, а її твердження поширює пропагандист Соловйов.

Вона закидала, що українська сторона не евакуйовувала дітей з Маріуполя та Бахмута, росіяни вивозили дітей зі згоди батьків, а дитячий омбудсмен України нібито нічого не робить для повернення малечі додому.

Також Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд хоче арештувати за воєнні злочини (геноцид), неодноразово розповсюджувала фейкові повідомлення, які стосуються наративу "військовослужбовці ЗСУ здійснюють воєнні злочини".

Російська посадовиця брехала, що під час активних бойових дій у Маріуполі ЗСУ "прикривалися дітьми" і "виставляли їх на вікна там, де були снайпери".