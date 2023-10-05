На Берковецькому цвинтарі у Києві діти обкрадали могили військових: поліція втрутилась

У Києві поліцейські викрили 8 дітей, які обкрадали могили загиблих військових на Берковецькому цвинтарі.
Хлопці та дівчата віком 11-12 років забирали з могил пам’ятні речі: прапори, шеврони, браслети тощо.
На батьків склали адміністративні протоколи, а з дітьми провели профілактичну роботу, повідомляє Національна поліція.
"Як тільки поліцейські отримали повідомлення про недитячі розваги дітей, які на одному із кладовищ обкрадали могили Героїв, ювенальні поліцейські виїхали на місце", – йдеться у дописі.
|Фото: Нацполіція
Правоохоронцям повідомили, що діти постійно розважаються на Берковецькому кладовищі та обкрадають місця поховань.
У відповідь на зауваження інших людей діти "агресивно висловлювались", а також вживали алкоголь та курили.
"Завдяки відпрацюванню поліцейським оперативно вдалося встановити вісім хлопців і дівчат, 2010 та 2011 років народження.
Їх разом з батьками було доставили до відділу поліції, де на батьків склали адмінпротоколи", – кажуть правоохоронці.
Частину речей, які вони забрали із могил, поліцейські вилучили і повернуть рідним загиблих Героїв.
А до профілактичної роботи з підлітками планують залучити представників соцслужб та навчальних закладів.
"Замість висновків і повчань, ми просто звертаємося до батьків. Шановні батьки, виховуйте дітей, приділяйте їм час і цікавтеся, як вони проводять дозвілля", – додають поліціянти.
Нагадаємо, раніше на Одещині підлітки розважались на алеї загиблих воїнів і знімали відео напідпитку: поліція відкрила справу.
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