Видра-балерина і кенгуру-рокер. Comedy Wildlife Photography Awards обрала фото фіналістів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
10262
5 жовтня 2023

Фотопремія Comedy Wildlife Photography Awards опублікувала роботи фіналістів.

У шорт-ліст потрапила 41 фотографія кумедних тварин, серед яких ведмеді-друзяки, кенгуру-гітарист, видра-балерина, щаслива черепаха, лисиця з "сигарою" та інші.

Фотографи-номінанти змагаються за винагороду в розмірі 500 фунтів стерлінгів, йдеться на сайті премії. Імена переможців стануть відомі у грудні.

Реклама:

Ось кілька кумедних фото дикої природи, які точно варто побачити!

 "Видра-балерина"/Otter Kwek

 "Усі можуть літати"/Адріан Слазок

 "Ходи як єгипетський гусак"/Аллен Голмс

 "Нахабний бабуїн"/Бенар Омвака

Реклама:
 "Не дивись вниз"/Брайан Метьюс

 "До речі, щодо пхання свого носа в чужу справу"/Білл Гозанський

"На старт, увага, руш!"/Бріджит Алкалай-Маркон

 "Розслабся"/Крістіан Гаргассер

 "Танцюючи танго" Автор: Денні Салліван

 "Лисиця з сигарою" Автор: Дакота Ваккаро

 "Денді з тропіків" Aвтор: Дельфіно Казімір

 "Братерство" Aвтор: Даріо Подеста

 "Снігова куля", Джекс Поулард

 "Я не знаю"/Якуб Возний

 "Право проїзду"/Бренді Романо

 "Просто поцілунок"/Бріджит Алкалай-Маркон

 "Частинка твого світу"/Даніель Ґунан

 "Сфотографуй мене!"/Дікла Ґабріелі

 "Диспут"/Ясек Станкевіч

 "Які гарні в тебе зубки"/Генрі Кіпін

 "А тепер селфі"/Ярослав Колач

 "Кенгу-рист"/

 "Ох ці понеділки"/Джон Блуменкамп

 "Бобер чистить зуби ниткою"/Джорн Вангойштенховен

 "Ми ж казали, вони пішли туди"/Джоді Фредіані

 "Ведмідь із кабаре"/Хуррам Хан

 "Співи під дощем"/Кейт Стівенсон

 "Живе в моменті"/Кавін Чу

 "Зла пташка"/Майкл Ервін

 "Фейкові новини"/Метті Раувала

 "Аir Аpparent"/Пауль Гольдштейн

 "Бу!"/Лара Метьюс

 "Глянь праворуч, бро"/Пратік Мондал

 "Усмішка Мони Лізи"/Вінс Мейденс

 "Крик"/Сергей Савві

 "Пухнасті друзі"/Томас Віджаян

 "Щаслива черепаха"/Захі Фінкельштейн

 "Йди до своєї кімнати, молодший брате"/Марк Шокен

 "Неочікуване занурення"/Вітторіо Річі

 "Тут вчора цього не було"/Венді Кавені

 "Для сімейного фотоальбому"/Зої Ешдаун

 "Рослинний бенкет"/Алекс Пансьер

 "Я нарешті навчився літати! Або ні"/Тіміа Ембрус

 "Потанцюємо?"/Вейн Соренсен

Нагадаємо, раніше конкурс International Photography Awards-2023 назвав переможців, серед робіт яких були кадри з України.

Читайте також: Падіння лева і мавпа-терапевт: 16 найсмішніших фото тварин від Comedy Wildlife Photography-2022


Реклама:


Реклама:
 10631
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4825
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3540
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат