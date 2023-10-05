Видра-балерина і кенгуру-рокер. Comedy Wildlife Photography Awards обрала фото фіналістів

Фотопремія Comedy Wildlife Photography Awards опублікувала роботи фіналістів.

У шорт-ліст потрапила 41 фотографія кумедних тварин, серед яких ведмеді-друзяки, кенгуру-гітарист, видра-балерина, щаслива черепаха, лисиця з "сигарою" та інші.

Фотографи-номінанти змагаються за винагороду в розмірі 500 фунтів стерлінгів, йдеться на сайті премії. Імена переможців стануть відомі у грудні.

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Ось кілька кумедних фото дикої природи, які точно варто побачити!

"Видра-балерина"/Otter Kwek

"Усі можуть літати"/Адріан Слазок

"Ходи як єгипетський гусак"/Аллен Голмс

"Нахабний бабуїн"/Бенар Омвака

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"Не дивись вниз"/Брайан Метьюс

"До речі, щодо пхання свого носа в чужу справу"/Білл Гозанський

"На старт, увага, руш!"/Бріджит Алкалай-Маркон

"Розслабся"/Крістіан Гаргассер

"Танцюючи танго" Автор: Денні Салліван

"Лисиця з сигарою" Автор: Дакота Ваккаро

"Денді з тропіків" Aвтор: Дельфіно Казімір

"Братерство" Aвтор: Даріо Подеста

"Снігова куля", Джекс Поулард

"Я не знаю"/Якуб Возний

"Право проїзду"/Бренді Романо

"Просто поцілунок"/Бріджит Алкалай-Маркон

"Частинка твого світу"/Даніель Ґунан

"Сфотографуй мене!"/Дікла Ґабріелі

"Диспут"/Ясек Станкевіч

"Які гарні в тебе зубки"/Генрі Кіпін

"А тепер селфі"/Ярослав Колач

"Кенгу-рист"/

"Ох ці понеділки"/Джон Блуменкамп

"Бобер чистить зуби ниткою"/Джорн Вангойштенховен

"Ми ж казали, вони пішли туди"/Джоді Фредіані

"Ведмідь із кабаре"/Хуррам Хан

"Співи під дощем"/Кейт Стівенсон

"Живе в моменті"/Кавін Чу

"Зла пташка"/Майкл Ервін

"Фейкові новини"/Метті Раувала

"Аir Аpparent"/Пауль Гольдштейн

"Бу!"/Лара Метьюс

"Глянь праворуч, бро"/Пратік Мондал

"Усмішка Мони Лізи"/Вінс Мейденс

"Крик"/Сергей Савві

"Пухнасті друзі"/Томас Віджаян

"Щаслива черепаха"/Захі Фінкельштейн

"Йди до своєї кімнати, молодший брате"/Марк Шокен

"Неочікуване занурення"/Вітторіо Річі

"Тут вчора цього не було"/Венді Кавені

"Для сімейного фотоальбому"/Зої Ешдаун

"Рослинний бенкет"/Алекс Пансьер

"Я нарешті навчився літати! Або ні"/Тіміа Ембрус

"Потанцюємо?"/Вейн Соренсен

Нагадаємо, раніше конкурс International Photography Awards-2023 назвав переможців, серед робіт яких були кадри з України.