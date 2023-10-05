Видра-балерина і кенгуру-рокер. Comedy Wildlife Photography Awards обрала фото фіналістів

Фотопремія Comedy Wildlife Photography Awards опублікувала роботи фіналістів.
У шорт-ліст потрапила 41 фотографія кумедних тварин, серед яких ведмеді-друзяки, кенгуру-гітарист, видра-балерина, щаслива черепаха, лисиця з "сигарою" та інші.
Фотографи-номінанти змагаються за винагороду в розмірі 500 фунтів стерлінгів, йдеться на сайті премії. Імена переможців стануть відомі у грудні.
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Ось кілька кумедних фото дикої природи, які точно варто побачити!
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| "Видра-балерина"/Otter Kwek
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| "Усі можуть літати"/Адріан Слазок
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| "Ходи як єгипетський гусак"/Аллен Голмс
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| "Нахабний бабуїн"/Бенар Омвака
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| "Не дивись вниз"/Брайан Метьюс
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| "До речі, щодо пхання свого носа в чужу справу"/Білл Гозанський
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|"На старт, увага, руш!"/Бріджит Алкалай-Маркон
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| "Розслабся"/Крістіан Гаргассер
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| "Танцюючи танго" Автор: Денні Салліван
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| "Лисиця з сигарою" Автор: Дакота Ваккаро
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| "Денді з тропіків" Aвтор: Дельфіно Казімір
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| "Братерство" Aвтор: Даріо Подеста
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| "Снігова куля", Джекс Поулард
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| "Я не знаю"/Якуб Возний
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| "Право проїзду"/Бренді Романо
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| "Просто поцілунок"/Бріджит Алкалай-Маркон
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| "Частинка твого світу"/Даніель Ґунан
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| "Сфотографуй мене!"/Дікла Ґабріелі
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| "Диспут"/Ясек Станкевіч
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| "Які гарні в тебе зубки"/Генрі Кіпін
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| "А тепер селфі"/Ярослав Колач
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| "Кенгу-рист"/
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| "Ох ці понеділки"/Джон Блуменкамп
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| "Бобер чистить зуби ниткою"/Джорн Вангойштенховен
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| "Ми ж казали, вони пішли туди"/Джоді Фредіані
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| "Ведмідь із кабаре"/Хуррам Хан
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| "Співи під дощем"/Кейт Стівенсон
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| "Живе в моменті"/Кавін Чу
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| "Зла пташка"/Майкл Ервін
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| "Фейкові новини"/Метті Раувала
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| "Аir Аpparent"/Пауль Гольдштейн
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| "Бу!"/Лара Метьюс
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| "Глянь праворуч, бро"/Пратік Мондал
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| "Усмішка Мони Лізи"/Вінс Мейденс
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| "Крик"/Сергей Савві
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| "Пухнасті друзі"/Томас Віджаян
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| "Щаслива черепаха"/Захі Фінкельштейн
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| "Йди до своєї кімнати, молодший брате"/Марк Шокен
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| "Неочікуване занурення"/Вітторіо Річі
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| "Тут вчора цього не було"/Венді Кавені
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| "Для сімейного фотоальбому"/Зої Ешдаун
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| "Рослинний бенкет"/Алекс Пансьер
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| "Я нарешті навчився літати! Або ні"/Тіміа Ембрус
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| "Потанцюємо?"/Вейн Соренсен
Нагадаємо, раніше конкурс International Photography Awards-2023 назвав переможців, серед робіт яких були кадри з України.
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