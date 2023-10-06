Нобелівську премію миру отримала засуджена іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді

Нобелівську премію миру 2023 року отримала засуджена іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, повідомляють у Фонді Нобеля.

ЇЇ нагородили за "боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та боротьбу за захист прав людини та свободи для всіх".

Іранський режим заарештовував Наргес 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом.

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Наразі правозахисниця знаходиться у в’язниці.

Фото: Фонд Нобеля

"Наргес Мохаммаді – жінка, правозахисниця і борчиня за свободу. Присуджуючи їй цьогорічну Нобелівську премію миру, Норвезький Нобелівський комітет хоче вшанувати її сміливу боротьбу за права людини, свободу і демократію в Ірані.

Цьогорічна Премія миру також відзначає сотні тисяч людей, які протягом попереднього року вийшли на демонстрації проти політики дискримінації та пригноблення жінок, спрямованої проти теократичного режиму", – зазначили у Фонді.

Діяльність Наргес Мохаммаді

Свою діяльність Наргес Мохаммаді почала під час студентства, у 1990-х роках. Після закінчення навчання вона поєднувала роботу інженерки та колумністки у реформаторських газетах.

У 2003 році Наргес приєдналася до Центру захисників прав людини у Тегерані.

У 2011 році за допомогу засудженим активістам та їхнім родинам правозахисницю ув’язнили. За два роки її випустили під заставу. Тоді Наргес спрямувала свої сили на боротьбу зі смертною карою в Ірані.

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У 2015 році жінку знову заарештували за її діяльність. Відтоді вона почала боротися із застосуванням тортур і сексуального насильства щодо політичних в’язнів в іранських в’язницях.

У вересні 2022 року "поліція моралі" Ірану затримала 22-річну Магсу Аміні за "неправильне носіння хіджабу". Дівчину сильно побили, від чого вона померла у лікарні. Тоді країну сколихнула хвиля протестів проти режиму, які були придушені силою. В результаті близько 500 людей загинули, тисячі – отримали поранення, а 20 тисяч були заарештовані.

Із в’язниці Наргес Мохаммаді підтримувала протестантів, влаштовуючи акції солідарності серед співкамерників. За це їй заборонили приймати дзвінки та відвідувачів.

Однак правозахисниці вдалося передати виданню The New York Times статтю, яку опублікували у річницю вбивства Магси Аміні.

"Чим більше нас ув'язнюють, тим сильнішими ми стаємо", – написала Наргес.

Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури отримав норвезький письменник Йон Фоссе.