В Ірані 16-річна дівчина впала в кому через побиття "поліцією моралі" в метро – правозахисники

В Ірані "поліція моралі" побила 16-річну дівчину в тегеранському метро. Після нападу Арміта Гараванд перебуває в комі.

Правозахисники вважають, що дівчину-підлітка побили через суворі закони щодо хіджабу у країні, повідомляє курдська правозахисна організація Hengaw.

Арміта отримала тяжкі травми 1 жовтня 2023 року, коли їхала в метро з подругами. Дівчину доставили до лікарні "Фаджр" у тяжкому стані.

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На відео, яке поширилось у мережі, не видно, що відбувалося всередині вагона, але камери зафіксували, як непритомну дівчину намагаються втримати її друзі.

На записі неможливо роздивитись, який тип головного убору був у Арміти, пише The Guardian.

Водночас державні ЗМІ та керівництво Тегеранського метрополітену заявляють, що Арміта Гараванд знепритомніла через низький тиск та вдарилась об вагон потяга.

Фото: Hengaw

Після того, як інцидент з Армітою набув широкого розголосу, державні ЗМІ почали заперечувати фізичний напад на дівчину.

Урядовці кажуть, що фізичної сутички не було та посилаються на обрізану версію відео.

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Також афілійовані з урядом іранські ЗМІ опублікували інтерв'ю з батьками Арміти, у якому вони заперечують можливість нападу.

"Ми перевірили всі відеозаписи, і переконались, що цей інцидент був нещасним випадком. Ми просимо людей молитися за одужання нашої дитини", – сказав батько Арміти.

Утім, у Hengaw стверджують, що це інтерв’ю було записане під тиском та у присутності "сил безпеки".

Зараз дівчину та всі приміщення лікарні "Фаджр" охороняють силовики, тож відвідування потерпілої майже неможливе.

Журналістка, яка ходила у медичний центр, була затримана, але за кілька годин її відпустили.

Правозахисники впевнені, що органи безпеки встановили жорсткий контроль над сім'єю потерпілої, щоб приховати правду.

"За достовірною інформацією Hengaw, агенти державної безпеки вилучили мобільні телефони всіх членів сім'ї Арміти за підозрою в пересиланні будь-яких записаних зображень після публікації фотографій Арміти у спеціальному відділенні тегеранської лікарні "Фаджр", – йдеться у звіті організації.

Джерело Hengaw повідомляє, що стан здоров'я Арміти не покращився, і вона досі перебуває в комі.

Правозахисники бояться повторення трагедії Махси Аміні, яка померла у лікарні після жорстокого побиття силовиками через "неправильно зав’язаний хіджаб".

Hengaw просить обстеження 16-річної Арміти незалежною медичною групою з представників "Лікарів без кордонів" та офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Тегерані за присутності представника Комітету ООН.

Нагадаємо, минулого року "поліція моралі" затримала 22-річну Махсу Аміні через розв'язаний хіджаб, а потім побиту дівчину госпіталізували з численними травмами голови.

Силовики заперечували звинувачення у насиллі, заявляючи, що у дівчини стався серцевий напад. Після трагедії країну сколихнули протести проти диктатури, у яких брали участь навіть школярки.

Іранці вимагали скасування жорстоких законів та радикального дрескоду щодо жінок. Багатьом учасникам протестів винесли смертні вироки.