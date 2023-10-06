В Африці ссавці бояться більше людей, ніж хижаків – дослідження

Леви мають спритні рефлекси, чимало м’язів і гострий зір. Крім того, у них є інтелект, який дозволяє полювати зграями. Більшість тварин не хотіло б зв’язуватися з ними.

Проте нове дослідження з тисячами записів диких тварин вказує, що існує ще більш жахаючий вид, – людина, пише Science Alert.

Біолог Майкл Клінчі із Західного університету в Канаді каже, що леви є найбільшими хижаками, що полюють у групах, тому мають бути найстрашніми.

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Водночас з 10 тисяч записів диких тварин у африканській савані 95% реагували з жахом на звук людини, яка технічно навіть не є вищим хижаком.

"Існує думка, що тварини звикнуть до людей, якщо на них не полювати. Але ми показали, що це не так" – говорить Клінчі.

Під час експерименту еколог Ліана Занетт та її колеги відтворили серію вокалізацій і звуків для тварин у Національному парку Крюгера, Південна Африка. Їх реакцію записували.

На цій території мешкає найбільша популяція левів (Panthera leo), тому інші ссавці знали про небезпеку від них.

У досліді транслювали звуки людських розмов різними мовами, звуки полювання з гавкітом собак, ричання левів під час спілкування між собою.

Майже всі 19 видів ссавців удвічі частіше покидали водопої, коли чули людську розмову на відміну від звуку левів чи навіть полювання. Серед цих тварин – носороги слони, гієни, леопарди, жирафи тощо.

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"Найбільший страх викликали саме людські голоси, що свідчить про те, що дикі тварини визнають людину як справжню небезпеку, тоді як супутні перешкоди, такі як гавкіт собак, є лише меншими проксі-індикаторами", – пишуть автори дослідження.

Вчені кажуть, що через розповсюдження людини ссавці надалі відчуватимуть свої страхи. І це не добре для популяцій багатьох видів – наприклад, жирафів, яких стає менше.

Проте ці знання можуть і допомогти. Відтворюючи людські розмові у районах Південної Африки з поширеним браконьєрством, хочуть вберегти південного білого носорога.

"Я думаю, що страх, який охопив усю спільноту ссавців савани, є справжнім свідченням впливу людини на навколишнє середовище", – додає Занетт.

За її словами, цей страх не не лише через втрату середовищу існування, вимирання чи зміну клімату, але й через присутність людини, яку вважають сигналом небезпеки.

Повністю результати дослідження опублікували в журналі Current Biology.

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