Укрпошта присвятила нову марку працівникам Укрзалізниці. ФОТО

2664
1 листопада 2023

"Укрпошта" випустила нову марку "Героїчні професії. Залізні люди", яку присвятила працівникам Укрзалізниці.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів.

"Дії залізничників під час обстрілу Херсона 3 травня 2023 року – один з прикладів героїзму та мужності. Тоді, під час повітряної тривоги та хаосу вони злагоджено та професійно відчепили охоплений полум’ям вагон, надали медичну допомогу провіднику й швидко посадили пасажирів до вцілілих вагонів. 

Реклама:

Потяг № 109 Херсон-Львів вирушив зі станції Херсон із затримкою всього в 14 хвилин. А 4 травня о 10:18, хвилина у хвилину за графіком, він прибув до Львова", – йдеться в описі поштового набору на сайті "Укрпошти". 

Фото: "Укрпошта"

Поштовий блок "Героїчні професії. Залізні люди" вийшов у серії "Героїчні професії", що присвячена людям різних спеціальностей, які працюють задля перемоги України. 

Нагадаємо, раніше у цій же серії вийшла марка "Воїни світла. Воїни добра", присвячена працівникам українських комунальних служб. 

Раніше ми писали, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Зброя перемоги. Світ з Україною".

Ірина Батюк, "УП. Життя"

Читайте також: В Одесі ввели в обіг поштову марку, присвячену прикордонникам

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1711
КУЛЬТУРА

"Парафія самотужки намагається рятувати будівлю". Що відбувається з київським неоготичним костелом святого Миколая

Марія Кабацій
 5192
Суспільство

"Українці – дивовижні люди. Ніде не зустрічав подібного". Історії волонтерів-іноземців, які допомагають відбудовувати Україну

 14354
Суспільство

"Ми падали на бетонну підлогу головою і спиною": історія виживання і порятунку 17-річного напівсироти з Маріуполя