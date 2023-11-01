Укрпошта присвятила нову марку працівникам Укрзалізниці. ФОТО

"Укрпошта" випустила нову марку "Героїчні професії. Залізні люди", яку присвятила працівникам Укрзалізниці.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів.

"Дії залізничників під час обстрілу Херсона 3 травня 2023 року – один з прикладів героїзму та мужності. Тоді, під час повітряної тривоги та хаосу вони злагоджено та професійно відчепили охоплений полум’ям вагон, надали медичну допомогу провіднику й швидко посадили пасажирів до вцілілих вагонів.

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Потяг № 109 Херсон-Львів вирушив зі станції Херсон із затримкою всього в 14 хвилин. А 4 травня о 10:18, хвилина у хвилину за графіком, він прибув до Львова", – йдеться в описі поштового набору на сайті "Укрпошти".

Фото: "Укрпошта"

Поштовий блок "Героїчні професії. Залізні люди" вийшов у серії "Героїчні професії", що присвячена людям різних спеціальностей, які працюють задля перемоги України.

Нагадаємо, раніше у цій же серії вийшла марка "Воїни світла. Воїни добра", присвячена працівникам українських комунальних служб.

Раніше ми писали, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Зброя перемоги. Світ з Україною".

Ірина Батюк, "УП. Життя"