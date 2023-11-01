Як народжену на ТОТ дитину можна зареєструвати онлайн – пояснення Мін'юсту

Міністерство юстиції України розробило механізм реєстрації дітей, які народилися на тимчасово окупованій території. Нині ця послуга доступна онлайн.

Як повідомляють у Мін'юсті, непоодинокими є випадки, коли дитина народилася на тимчасово окупованій території, а країна-агресор вимагає прийняти громадянство РФ і зареєструвати дитину за своїми законами.

Батькам чи родичам потрібно надіслати на електронну адресу birth@cv.minjust.gov.ua заяву та копії (скан або фото) необхідних документів.

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Одразу після реєстрації народження на електронну пошту заявників надходить копія свідоцтва про народження дитини.

"Для отримання оригіналу свідоцтва про народження батькам дитини, родичам чи представникам за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу РАЦСу на підконтрольній Україні території", – зазначають у Мін'юсті.

Перелік документів, які потрібно подати для реєстрації народження дитини:

Заява про реєстрацію народження (довільна форма). Паспорт батьків (одного з них) та заявника (у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою). Свідоцтво про шлюб (за наявності). Медичний документ, що є підставою для реєстрації народження.

У Мін'юсті додають, що у разі відсутності необхідних документів та відмови РАЦСу потрібно звернутися із заявою до суду для встановлення факту народження дитини.

Подати заяву про встановлення факту народження дитини можна також через Державну систему "Електронний суд".

Ірина Бура, "УП. Життя"