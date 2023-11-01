В Україні нараховується мінімум 140 тисяч безпритульних тварин

Кількість безпритульних тварин в Україні сягає мінімум 140 тисяч.
Про це на пресконференції повідомила співзасновниця Світової асоціації з питань тварин України Оксана Кошак.
Вона нагадала, що Україна входить до першої десятки країн за кількістю безпритульних тварин.
"На початку війни кількість потреб була орієнтовно на 50 тисяч тварин, і це, я нагадаю, тільки ті, хто має опікунів і якими опікуються люди. Ми не знаємо точної кількості тих, про кого не піклується ніхто.
На сьогодні ця кількість потреб на 140 тисяч тварин", – розповіла Кошак.
|Фото: vvvita/Depositphotos
Експертка навела статистику причин безпритульності тварин на прикладі Львова:
- 84% викинули господарі;
- 11% загубилися;
- 5% народилися на вулиці.
Кошак вважає, що держава має спонукати власників тварин до відповідальності. Зокрема, йдеться про вакцинацію та стерилізацію.
Вона наголосила, що для цього варто запровадити обов’язкову реєстрацію тварин.
У 2016 році це зробили у Львові, внаслідок чого кількість безпритульних тварин зменшилася на 80%.
Нагадаємо, раніше зоозахисники розповідали, що через війну кількість безпритульних тварин збільшилася на 60%.
Читайте також: Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину