Ховався від Папи: у Флоренції публіці відкриють "секретну кімнату" Мікеланджело

У Флоренції публіці покажуть "таємну кімнату" італійського скульптора і художника Мікеланджело Буонаротті в каплиці, де він міг переховуватися після конфлікту з Папою Римським.

Приміщення відкриють для відвідувачів 15 листопада, повідомляє Reuters із посиланням на музей Капели Медічі у Флоренції.

Кімната в італійській каплиці 16 століття, створеній за задумом Мікеланджело, містить вугільні начерки людських фігур, які приписують художнику.

Реклама:

Дехто вважає, що Мікеланджело створив ці рідкісні малюнки, переховуючись після того, як Папа Римський Климент VII засудив його до страти.

Фото: Julian Elliott Photography/GettyImages

Невелика кімната довжиною 10 метрів й шириною три метри колись використовувалася для зберігання вугілля, перш ніж її знову відкрили під час реставраційних робіт у 1975 році.

Тодішній директор музею каплиці Паоло Даль Поджетто приписував багато знайдених настінних малюнків Мікеланджело.

Відвідувачі музею зможуть потрапити до кімнати через тісні вузькі сходи, і кількість щотижневих відвідувачів буде обмежена до 100 осіб.

Реклама:

Групи по 4 людини зможуть відвідати кімнату з 15 листопада, але максимум на 15 хвилин.

Квитки коштуватимуть 20 євро ($21,20) з людини, на додачу до 10 євро, які стягуються за сам вхід до музею.

"Обмежена кількість відвідувачів на один часовий слот пов'язана з необхідністю чергувати періоди впливу світлодіодного світла з тривалими періодами темряви", – зазначили в музеї.

Нагадаємо, раніше в Італії відкрили виставку, присвячену Соломії Крушельницькій.