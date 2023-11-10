У Тернополі засудили працівника ритуальної служби, який знімав золото з померлих

У Тернополі судили працівника працівника ритуальної служби, який дорогою в морг знімав золото з померлих.

Чоловіку присудили 5 років за ґратами та виплату грошової компенсації рідним померлих, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

"За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури до 5 років позбавлення волі засуджено тернополянина, який, перевозячи тіла померлих в морг, викрадав їх речі (ч. 4 ст. 185 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Прокурор довів у суді, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби скоїв крадіжку під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП.

Чоловік переконався, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з померлих золоті ланцюжки із хрестиками.

Фото: Tiko0305 /Depositphotos

У червні цього ж року, за даними слідства, обвинувачений викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

Родичі померлих написали в поліцію заяви про зникнення цінних речей і правоохоронці встановили особу крадія.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

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Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але вирок ще не вступив у законну силу.

Також з чоловіка стягнуть понад 21,4 тисяч гривень майнової шкоди, йдеться у вироку.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області судили чоловіка, який вкрав пожертви на ЗСУ зі скриньки у храмі.