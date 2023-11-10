У Нацполіції розповіли про фронтове весілля та історію кохання бійця бригади "Лють". ФОТО

На фронті одружилися боєць штурмового полку Національної поліції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя.

Історія кохання пари розпочалася ще за шкільною партою, зауважили у Нацполіції.

"Разом вони навчались у школі, але підійти й зізнатися у почуттях один одному не наважувалися. І вже у 2021 році випадково зустрілись на одному з пляжів Скадовська. Після цього почали спілкуватися.

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24 лютого 2022 року першою, кому зателефонував Анатолій, була його кохана. Майбутній боєць запропонував дівчині жити однією родиною й пройти всі випробування війни разом", – розповідають у поліції.

Фото: Національна поліція

Після створення бригади "Лють" Анатолій, як колишній поліцейський, вступив до лав полку "Цунамі". Тоді молода пара й вирішила, що весілля відбудеться саме на фронті – дівчина приїхала туди заради свого обранця.

На фронті одружилися боєць штурмового полку Національної поліції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя

У Нацполіції кажуть, що фронтове весілля відбулося за усіма традиціями: наречений був у військовій формі, а наречена – в білосніжній сукні.

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Закохані разом ще зі школи

Засвідчив шлюб закоханих командир бригади "Лють" Олександр Нетребко, а урочисту церемонію провів командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.

Шлюб засвідчив командир бригади "Лють" Олександр Нетребко

Ірина Батюк, УП. Життя