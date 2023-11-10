У Нацполіції розповіли про фронтове весілля та історію кохання бійця бригади "Лють". ФОТО

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10 листопада 2023

На фронті одружилися боєць штурмового полку Національної поліції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя.

Історія кохання пари розпочалася ще за шкільною партою, зауважили у Нацполіції.  

"Разом вони навчались у школі, але підійти й зізнатися у почуттях один одному не наважувалися. І вже у 2021 році випадково зустрілись на одному з пляжів Скадовська. Після цього почали спілкуватися. 

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24 лютого 2022 року першою, кому зателефонував Анатолій, була його кохана. Майбутній боєць запропонував дівчині жити однією родиною й пройти всі випробування війни разом", – розповідають у поліції.  

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 Фото: Національна поліція

Після створення бригади "Лють" Анатолій, як колишній поліцейський, вступив до лав полку "Цунамі". Тоді молода пара й вирішила, що весілля відбудеться саме на фронті – дівчина приїхала туди заради свого обранця.

 На фронті одружилися боєць штурмового полку Національної поліції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя

У Нацполіції кажуть, що фронтове весілля відбулося за усіма традиціями: наречений був у військовій формі, а наречена – в білосніжній сукні. 

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 Закохані разом ще зі школи

Засвідчив шлюб закоханих командир бригади "Лють" Олександр Нетребко, а урочисту церемонію провів командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.

 Шлюб засвідчив командир бригади "Лють" Олександр Нетребко

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Ірина Батюк, УП. Життя


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