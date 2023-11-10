У Раді розповіли, скільки коштів потрібно для відновлення постраждалих через війну медзакладів

Пошкодження українських об'єктів медичної інфраструктури оцінюють на 2,5 мільярда доларів. На відновлення системи охорони здоров’я України протягом наступних 10 років потрібно 16,4 мільярда доларів.

Такими є попередні дані Світового банку, який проводить оцінку втрат медичної системи, повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Але, зазначу, що даних про стан закладів на окупованих територіях немає, тому вірогідно підсумкові показники будуть ще вищими", – зазначив нардеп.

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За його словами, цьогоріч на відновлення медичних закладів з бюджету виділили понад 4,7 мільярда гривень. За ці кошти планують реалізувати 192 проєкти.

Фото: МОЗ (Бериславська лікарня)

"Вже відбудовано 216 медичних закладів, ще 163 – в процесі, 184 – частково. На деокупованих територіях за допомоги ВООЗ встановлюють модульні амбулаторії: працюють 10, ще 5 будуть встановлені до кінця року", – написав Радуцький.

Загалом від початку повномасштабної війни ворог пошкодив понад 1,4 тисячі медичних закладів, а ще 193 було зруйновано повністю. Також пошкоджено 755 аптек.

"Країна-терорист навмисно атакує лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки, щоб створити додаткове навантаження на систему охорони здоров’я та позбавити українців доступу до медичних послуг", – пояснює нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки шкіл знищила РФ в Україні.

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Ірина Батюк, УП. Життя