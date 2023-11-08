Переніс два інфаркти й інсульти: у Львові реабілітують військового, який вивозив полеглих з фронту

У Львові реабілітується поранений на фронті військовослужбовець – 59-річний Іван Голюка з Коломиї, що на Прикарпатті.
Чоловік переніс два інфаркти та два інсульти, частину з яких на ногах, повідомляють у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".
У рідному місті Коломия Іван близько 20 років працював у правоохоронних органах, очолював регіональний центр реабілітації для силовиків.
Після початку широкомасштабної війни Іван вступив до місцевої тероборони й вже за два місяці ніс службу на Донеччині, де став заступником комбата з морально-психологічного забезпечення.
|Іван Голюка разом з лікарем-реабілітологом під час занять. Усі фото: Національний реабілітаційний центр "Незламні"
Чоловік мав підтримувати бойовий дух воїнів. Також він перевозив тіла загиблих військових.
Каже, що втрату кожного бійця переживав ніби особисту.
"Найважче було дивитись в очі матері й сказати, що її син – вдома назавжди", – мовить Іван.
Згодом чоловік занедужав – почав відчувати пекучі болі у ділянці серця.
Коли болі припинялися, Іван умить повертався до роботи. На обстеження він потрапив лише за кілька місяців, коли стало вже геть зле.
У Запоріжжі офіцеру діагностували повторний інфаркт. Це означало, що перший він переніс на ногах.
|Зараз Іван намагається не лише відновити свої сили, але й віднайти себе самого
Аби відновити кровотік в ушкодженій ділянці серця, медики невідкладно його прооперували й встановили стент. Утім, цього виявилося замало.
Судини захисника також уразила хвороба, тому запорізькі лікарі скерували пацієнта до Києва на ще одну операцію – аортокоронарне шунтування.
Після оперативного втручання Івана відправили до Львова.
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У першу ніч перебування у Львові у захисника піднявся тиск, а права половина тіла ослабла. Медики запідозрили інсульт.
Під час обстеження радіологи діагноз підтвердили: у пацієнта ішемічний інсульт. Крім цього, обстеження виявило ще один, раніше перенесений інсульт.
Іван, ймовірно, переніс його одразу після операції на серці, кажуть лікарі.
|"Там я був на своєму місці. То було нелегко, але я знав що і для чого роблю. А тут ще треба зрозуміти: де ти, хто ти і в якому статусі", – ділиться чоловік
"Такі інсульти зазвичай виникають як ускладнення після хірургічних втручань. Саме тому, як нам розповів військовий, він відчував і досі часом відчуває однобічне оніміння в кінцівках. Другий інсульт минув значно легше.
Проблеми з мовленням та координацією рухів тривали лише декілька годин. Пацієнту вчасно провели медикаментозне лікування і він немає неврологічного дефіциту", – каже кардіологиня та лікар фізичної реабілітаційної медицини Ганна Бордюженко.
Наразі Іван на реабілітації, почуває себе вже значно краще, додають медики.
З ним працюють фізіотерапевти, ерготерапевти та психолог.
У майбутньому чоловік планує повернутися на службу.
"Там я був на своєму місці. То було нелегко, але я знав що і для чого роблю. У цивільному житті ще треба зрозуміти: де ти, хто ти і в якому статусі", – додав військовий.
Раніше ми повідомляли, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.
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