Переніс два інфаркти й інсульти: у Львові реабілітують військового, який вивозив полеглих з фронту

У Львові реабілітується поранений на фронті військовослужбовець – 59-річний Іван Голюка з Коломиї, що на Прикарпатті.

Чоловік переніс два інфаркти та два інсульти, частину з яких на ногах, повідомляють у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

У рідному місті Коломия Іван близько 20 років працював у правоохоронних органах, очолював регіональний центр реабілітації для силовиків.

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Після початку широкомасштабної війни Іван вступив до місцевої тероборони й вже за два місяці ніс службу на Донеччині, де став заступником комбата з морально-психологічного забезпечення.

Іван Голюка разом з лікарем-реабілітологом під час занять. Усі фото: Національний реабілітаційний центр "Незламні"

Чоловік мав підтримувати бойовий дух воїнів. Також він перевозив тіла загиблих військових.

Каже, що втрату кожного бійця переживав ніби особисту.

"Найважче було дивитись в очі матері й сказати, що її син – вдома назавжди", – мовить Іван.

Згодом чоловік занедужав – почав відчувати пекучі болі у ділянці серця.

Коли болі припинялися, Іван умить повертався до роботи. На обстеження він потрапив лише за кілька місяців, коли стало вже геть зле.

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У Запоріжжі офіцеру діагностували повторний інфаркт. Це означало, що перший він переніс на ногах.

Зараз Іван намагається не лише відновити свої сили, але й віднайти себе самого

Аби відновити кровотік в ушкодженій ділянці серця, медики невідкладно його прооперували й встановили стент. Утім, цього виявилося замало.

Судини захисника також уразила хвороба, тому запорізькі лікарі скерували пацієнта до Києва на ще одну операцію – аортокоронарне шунтування.

Після оперативного втручання Івана відправили до Львова.

У першу ніч перебування у Львові у захисника піднявся тиск, а права половина тіла ослабла. Медики запідозрили інсульт.

Під час обстеження радіологи діагноз підтвердили: у пацієнта ішемічний інсульт. Крім цього, обстеження виявило ще один, раніше перенесений інсульт.

Іван, ймовірно, переніс його одразу після операції на серці, кажуть лікарі.

"Там я був на своєму місці. То було нелегко, але я знав що і для чого роблю. А тут ще треба зрозуміти: де ти, хто ти і в якому статусі", – ділиться чоловік

"Такі інсульти зазвичай виникають як ускладнення після хірургічних втручань. Саме тому, як нам розповів військовий, він відчував і досі часом відчуває однобічне оніміння в кінцівках. Другий інсульт минув значно легше.

Проблеми з мовленням та координацією рухів тривали лише декілька годин. Пацієнту вчасно провели медикаментозне лікування і він немає неврологічного дефіциту", – каже кардіологиня та лікар фізичної реабілітаційної медицини Ганна Бордюженко.

Наразі Іван на реабілітації, почуває себе вже значно краще, додають медики.

З ним працюють фізіотерапевти, ерготерапевти та психолог.

У майбутньому чоловік планує повернутися на службу.

"Там я був на своєму місці. То було нелегко, але я знав що і для чого роблю. У цивільному житті ще треба зрозуміти: де ти, хто ти і в якому статусі", – додав військовий.

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.