У Києві з шостого поверху викинули собаку, але він вижив – зоозахисники

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 листопада 2023

У Києві з шостого поверху викинули цуценя. Песик на ім’я Рем вижив, а ветеринари стабілізували його стан.

Про це повідомили столичні зоорятівники Kyiv Animal Rescue Group.

Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. 

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"Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами. Встановлюємо усі деталі події. Триває слідство", – повідомили "УП. Життя" правоохоронці.

 Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Ми рятуємо тварин, що потрапили в надзвичайні ситуації та бачили багато, проте після останньої  суботньої заявки у нас волосся стало дибки.

На диспетчерський телефон Команди повідомили, що з 6-го поверху багатоквартирного будинку викинули лабрадора", – йдеться у повідомленні KARG на Facebook.

Рятувальники поїхали за вказаною адресою. 

На місці було багато людей та поліція, але, як стверджують зоорятівники, ніхто не відвіз собаку до ветеринарної клініки. 

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 У Києві собаку викинули з 6 поверху

"Всі ці люди просто стояли та дивились. І тут цензурних слів теж бракує. Що насправді сталося, ми можемо лише припускати – у рятувальників не було часу щось там виясняти, адже кожна хвилина могла б виявитися для песика фатальною", – кажуть зоозахисники. 

За їхніми словами, місцеві жителі бачили, що власниця тварини була в стані алкогольного сп'яніння. 

 Зоозахисники врятували тварину

"Рем, так звати нещасного пса, виявився щеням і зовсім не лабрадором, проте яка різниця? 

Бідного малого негайно шпиталізували до клініки та стабілізували стан. В режимі реального часу триває обстеження Рема, плекаємо надію, що отримані травми не надто серйозні", – додають рятувальники. 

 Ветеринари стабілізували стан Рема

 За словами зоорятівників, поліція відкрила справу за жорстоке поводження з тваринами

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіку, який викинув собаку з балкона, присудили лише 1 рік умовно.

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