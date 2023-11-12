У Києві з шостого поверху викинули собаку, але він вижив – зоозахисники

У Києві з шостого поверху викинули цуценя. Песик на ім’я Рем вижив, а ветеринари стабілізували його стан.

Про це повідомили столичні зоорятівники Kyiv Animal Rescue Group.

Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.

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"Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами. Встановлюємо усі деталі події. Триває слідство", – повідомили "УП. Життя" правоохоронці.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Ми рятуємо тварин, що потрапили в надзвичайні ситуації та бачили багато, проте після останньої суботньої заявки у нас волосся стало дибки.

На диспетчерський телефон Команди повідомили, що з 6-го поверху багатоквартирного будинку викинули лабрадора", – йдеться у повідомленні KARG на Facebook.

Рятувальники поїхали за вказаною адресою.

На місці було багато людей та поліція, але, як стверджують зоорятівники, ніхто не відвіз собаку до ветеринарної клініки.

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У Києві собаку викинули з 6 поверху

"Всі ці люди просто стояли та дивились. І тут цензурних слів теж бракує. Що насправді сталося, ми можемо лише припускати – у рятувальників не було часу щось там виясняти, адже кожна хвилина могла б виявитися для песика фатальною", – кажуть зоозахисники.

За їхніми словами, місцеві жителі бачили, що власниця тварини була в стані алкогольного сп'яніння.

Зоозахисники врятували тварину

"Рем, так звати нещасного пса, виявився щеням і зовсім не лабрадором, проте яка різниця?

Бідного малого негайно шпиталізували до клініки та стабілізували стан. В режимі реального часу триває обстеження Рема, плекаємо надію, що отримані травми не надто серйозні", – додають рятувальники.

Ветеринари стабілізували стан Рема

За словами зоорятівників, поліція відкрила справу за жорстоке поводження з тваринами

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіку, який викинув собаку з балкона, присудили лише 1 рік умовно.