Працював у Міноборони Білорусі, а нині воює у ЗСУ. Історія добровольця "Безсмертного"

Відомий білоруський доброволець Андрій Трацевський ("Безсмертний") кілька років працював інженером у Міністерстві оборони Білорусі, а зараз воює на боці України.

Після втечі від репресій боєць приєднався до лав "Білоруського добровольчого корпусу", аби боротись із режимом, який позбавив його дому.

Історію "Безсмертного" розповіли у новому матеріалі проєкту "Український Свідок".

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"Андрій на фронті з першого дня повномасштабної війни. Він білорус, який разом зі своїми земляками воює на боці України у складі "Білоруського добровольчого корпусу", – кажуть у "Свідку".

Фото: Український свідок

До переїзду та участі у повномасштабній війні Андрій працював інженером у Міноборони Білорусі. Після звільнення працював у службі таксі.

"Мені неодноразово пропонували стати міліціонером або військовим – я відмовлявся. Це суперечить моєму світогляду. Одного разу я побачив, як майор білоруської армії змусив молодого бійця канцелярськими ножицями обрізати газон.

Я зняв це на смартфон, а потім написав заяву про звільнення за власним бажанням", – каже Андрій.

У Білорусі боєць зазнав репресій: 14 серпня 2020 року його заарештували за участь у протестах проти диктатора Лукашенка. За словами Андрія, у камері було понад 20 людей, затриманих протестувальників не годували.

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Доброволець також розповів, що його рідна білоруська мова – це мова викладачів та опозиціонерів, адже її фактично не існує в країні.

"Всі спілкуються російською. Якщо твій сусід почує, що ти розмовляєш білоруською, то може подзвонити у міліцію та повідомити, що ти – "опозиціонер", – каже "Безсмертний".

У 2020 році чоловік переїхав до Києва. А вже за 2 роки пішов воювати за Україну.

"Тут ми б’ємося із ворогом, який забрав і мою країну. Якщо я загину, то у боротьбі за правду, за людей та абсолютне добро", – каже Андрій.

Зараз військовий працює переважно на Запорізькому напрямку.

"На другій лінії оборони російські бліндажі залиті бетоном та укріплені на п’ять метрів вглиб. Дістати ворога звідти можна, тільки зайшовши до цих укріплень власними ногами", – розповідає він про бойові дії.

Нагадаємо, також "Безсмертний" бере участь у Telegram-проєкті "ТрО Бавовна" разом з двійнятами-снайперами Яковлевими та іншими військовими.