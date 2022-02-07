Чи справді без хліба й солі? МОН спростувало міфи про нове шкільне меню

З початку 2022 року в українських школах запровадили нове меню, яке розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко.
Тепер дитячі страви містять менше цукру, жиру, субпродуктів та хліба, але більше овочів, м’яса і фруктів.
Однак такі нововведення викликали неоднозначну реакцію серед батьків та освітян.
У Міністерстві освіти і науки України спростували найпоширеніші міфи щодо нового меню у школах.
Зокрема, МОН пояснило, чи справді у школах заборонили сіль, цукор та хліб, і чи можуть спеції бути небезпечними для дітей.
Міф 1: У школах і садочках повністю заборонені сіль і цукор
Насправді норми цукру та солі лише зменшили відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров’я, які діють у закладах освіти в усьому світі.
|Фото: monkeybusiness/Depositphotos
Норму цукру зменшили з 15-18 г до 7,5 г на один прийом їжі.
А споживання солі має поступово скоротитися з 7-9 г до 1-1,5 г на один прийом їжі.
Для цього є перехідний період – кількість солі у шкільному раціоні зменшуватимуть поступово, протягом усього 2022 року, щоб вийти на рекомендований ВООЗ рівень лише у 2023-му.
Наразі у школах мають замінити звичайну сіль на йодовану.
Міф 2: Дітям не дають хліба
Норму хліба зменшили з 60-80 г (2 шматочків) до 30-50 г (1 шматочка) на прийом їжі.
Білий хліб рекомендують замінити на цільнозерновий із високим вмістом клітковини, з висівками та насінням.
Такий хліб є корисним, сприяє засвоєнню їжі, а також його рекомендує ВООЗ.
Міф 3: у меню додали спеції, а вони шкідливі для дітей
|Фото: NewAfrica/Depositphotos
Раніше у дитячому меню спеції про всяк випадок справді не використовували, бо вважали, що на них може бути алергія.
Однак тепер вони добре вивчені, і ВООЗ їх схвалює.
Щоб переконатися в цьому, можна прочитати матеріали, які рекомендує МОН:
- стаття "Більше зелені, спецій, прянощів" на порталі "Знаїмо";
- та інтерв'ю гастроентеролога Олега Шадріна "Особливості харчування дітей за наявності патології травної системи й харчової непереносимості".
Загалом у рекомендації щодо шкільного меню увійшли тільки безпечні спеції:
- насіння гарбуза;
- насіння соняшника;
- насіння кунжуту;
- карі;
- кмин;
- зіра;
- куркума;
- імбир сушений;
- корінь хрону;
- гірчиця;
- перець чорний мелений;
- паприка мелена;
- орегано сухий;
- мускатний горіх мелений;
- часник сухий;
- гвоздика;
- коріандр мелений;
- лавровий лист;
- перець духмяний;
- кориця мелена;
- зелень сушена;
- насіння фенхелю;
- м'ята сушена;
- аніс (бодян);
- хмелі-сунелі.
При зменшенні кількості солі та цукру спеції зроблять смак страв більш різноманітним.
Утім, кухарі можуть самі вирішувати – додавати до страв рекомендовані спеції, чи ні.
"Меню Клопотенка" не є обов’язковим, і школи можуть розробляти своє, наголошує МОН.
При цьому страви мають відповідати нормам здорового харчування.
Нагадаємо, команда Клопотенка навчатиме шкільних кухарів по всій Україні готувати страви з нового меню.
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