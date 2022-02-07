Чи справді без хліба й солі? МОН спростувало міфи про нове шкільне меню

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 лютого 2022

З початку 2022 року в українських школах запровадили нове меню, яке розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко.

Тепер дитячі страви містять менше цукру, жиру, субпродуктів та хліба, але більше овочів, м’яса і фруктів.

Однак такі нововведення викликали неоднозначну реакцію серед батьків та освітян.

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У Міністерстві освіти і науки України спростували найпоширеніші міфи щодо нового меню у школах.

Зокрема, МОН пояснило, чи справді у школах заборонили сіль, цукор та хліб, і чи можуть спеції бути небезпечними для дітей.

Міф 1: У школах і садочках повністю заборонені сіль і цукор 

Насправді норми цукру та солі лише зменшили відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров’я, які діють у закладах освіти в усьому світі. 

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Норму цукру зменшили з 15-18 г до 7,5 г на один прийом їжі.

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А споживання солі має поступово скоротитися з 7-9 г до 1-1,5 г на один прийом їжі.

Для цього є перехідний період – кількість солі у шкільному раціоні зменшуватимуть поступово, протягом усього 2022 року, щоб вийти на рекомендований ВООЗ рівень лише у 2023-му. 

Наразі у школах мають замінити звичайну сіль на йодовану. 

Міф 2: Дітям не дають хліба

Норму хліба зменшили з 60-80 г (2 шматочків) до 30-50 г (1 шматочка) на прийом їжі.

Білий хліб рекомендують замінити на цільнозерновий із високим вмістом клітковини, з висівками та насінням. 

Такий хліб є корисним, сприяє засвоєнню їжі, а також його рекомендує ВООЗ. 

Міф 3: у меню додали спеції, а вони шкідливі для дітей

  Фото: NewAfrica/Depositphotos

Раніше у дитячому меню спеції про всяк випадок справді не використовували, бо вважали, що на них може бути алергія. 

Однак тепер вони добре вивчені, і ВООЗ їх схвалює.

Щоб переконатися в цьому, можна прочитати матеріали, які рекомендує МОН: 

  • стаття "Більше зелені, спецій, прянощів" на порталі "Знаїмо";
  • та інтерв'ю гастроентеролога Олега Шадріна "Особливості харчування дітей за наявності патології травної системи й харчової непереносимості".

Загалом у рекомендації щодо шкільного меню увійшли тільки безпечні спеції:

  • насіння гарбуза;
  • насіння соняшника;
  • насіння кунжуту;
  • карі;
  • кмин;
  • зіра;
  • куркума;
  • імбир сушений;
  • корінь хрону;
  • гірчиця;
  • перець чорний мелений;
  • паприка мелена;
  • орегано сухий;
  • мускатний горіх мелений;
  • часник сухий;
  • гвоздика;
  • коріандр мелений;
  • лавровий лист;
  • перець духмяний;
  • кориця мелена;
  • зелень сушена;
  • насіння фенхелю;
  • м'ята сушена;
  • аніс (бодян);
  • хмелі-сунелі. 

При зменшенні кількості солі та цукру спеції зроблять смак страв більш різноманітним. 

Утім, кухарі можуть самі вирішувати – додавати до страв рекомендовані спеції, чи ні.

"Меню Клопотенка" не є обов’язковим, і школи можуть розробляти своє, наголошує МОН.

При цьому страви мають відповідати нормам здорового харчування.

Нагадаємо, команда Клопотенка навчатиме шкільних кухарів по всій Україні готувати страви з нового меню.

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