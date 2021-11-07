Електрична зубна щітка стирає емаль? Що треба знати про чищення зубів для дорослих і дітей

"Чи можна щодня користуватись електричними зубними щітками?

Деякі стоматологи говорять, що вони стирають емаль, тому ними можна користуватися лише пару разів на тиждень", – таке запитання ми отримали від читачів у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

Ми вирішили знайти відповіді одразу на кілька запитань:

Які переваги в електричної зубної щітки і чи справді вона шкідлива?

Чим ще потрібно чистити зуби, окрім щітки?

Як вибрати ідеальну зубну щітку для дітей і дорослих?

Як правильно чистити зуби?

Детальніше у цій темі нам допомогли розібратися експерти:

засновник стоматологічної клініки Yarema Dental Ярема Міклош ;

; стоматологиня, учасниця спільноти доказових лікарів "Свій. Док" Маріанна Коршинська-Маді ;

; дитяча стоматологиня Катерина Жмурко.

Чи шкідливі електричні зубні щітки?

Фото: Depositphotos/Автор AndreyPopov

При правильному користуванні електричні зубні щітки не пошкоджують емаль і не руйнують зуби.

І діти, і дорослі можуть користуватися електричними зубними щітками на постійній основі.

Головне – людина не має відчувати дискомфорт під час або після чищення зубів такою щіткою, наголошує Катерина Жмурко.

"Електричною зубною щіткою ми не просто дозволяємо, а радимо користуватися. Однак, що є надзвичайно важливо, – у таких щітках має бути датчик тиску", – підкреслює Маріанна Коршинська.

Датчик тиску зберігає стабільну інтенсивність рухів і контролює силу натиску на зуби.

Якщо ви тиснете занадто сильно, щітки з датчиком "сповістять" вас про це і автоматично сповільнять рух щетинок.

Зараз на ринку є величезний вибір електричних щіток, з різними функціоналами і вартістю.

Електричні щітки бувають:

механічні (ротаційні і пульсуючі) – цей вид має круглу робочу головку і виконує кругові рухи;

(ротаційні і пульсуючі) – цей вид має круглу робочу головку і виконує кругові рухи; звукові та ультразвукові.

Останні два види мають подовжену робочу головку і чистять зуби завдяки звуковим та ультразвуковим коливанням відповідно, пояснює Катерина Жмурко.

Усі вони хороші: вибір за пацієнтом, додає Маріанна Коршинська.

Фото: Depositphotos/Автор rrrneumi

Healthline і Ярема Міклош виділяють такі переваги електричних щіток:

✔️Ефективність

Електрична зубна щітка може бути повноцінним замінником звичайної (мануальної), якщо йдеться про дорослих, говорить стоматолог.

"За деякими дослідженнями, вони навіть випереджають мануальні за відсотком знищеного зубного нальоту за одне чищення – 46% і 42% відповідно.

Також у довгостроковій перспективі вони ефективніші у боротьбі з гінгівітом (запаленням ясен)", – розповідає експерт.

✔️Компактність

Часто електричні зубні щітки мають меншу головку, що дозволяє їм легко діставатися у важкодоступні місця.

✔️Інклюзивність

Також такі щітки більш зручні для людей з ускладненим рухом кінцівок, наприклад, з хворобою Паркінсона чи артритом, пояснює Міклош.

✔️Зручність

Електричні зубні щітки полегшують чищення зубів зокрема для людей із брекетами, запевняють у Healthline.

Вони також підвищують концентрацію людини під час процесу чищення зубів і допомагають стежити за часом, адже у деяких електричних щітках є вбудований таймер.

✔️Екологічність

"Багаторазова електрична щітка є і більш екологічною, адже замінювати в ній потрібно буде лише головку", – каже експерт.

Натомість, звичайні щітки кожні два місяці йдуть на смітник.

❌Висока ціна

Мінус електричної щітки – це ціна, зауважує стоматолог. Електричні зубні щітки значно дорожчі, ніж звичайні.

Фото: Depositphotos/Автор daniiD

Як обрати ідеальну зубну щітку?

Дорослим

Зазвичай критеріями вибору щітки є бренд, колір, ціна, наявність очищувача щік і язика. Однак варто звертати увагу на самі щетинки, розмір щітки та м‘якість, пояснює Коршинська-Маді.

Щоб зрозуміти, яка щітка підходить людині, необхідно тестувати, каже Ярема Міклош.

Навіть два лікаря-гігієніста порадять різні щітки, бо враховуються безліч різних факторів. Хтось радить щітки з більшою кількістю ворсу, а хтось більш жорсткі, з меншою кількістю, пояснює експерт.

"У будь якому випадку користувачу потрібно мати гарні мануальні навички чищення.

Для їхнього покращення існують штучні індикатори – таблетки, які розсмоктуючись у роті, фарбують зуби в спеціальний колір. Потім людина чистить зуби і бачить результат, розуміючи, що треба покращити", – розповідає стоматолог.

Загалом зубна щітка складається з трьох головних елементів – ручки, головки та щетини.

Кожен із них виконує надважливу роль під час чищення зубів, наголошує лікар.

Ручка

Ідеальною вважається ручка, яку можна взяти рукою так, аби розташувати щетину щітки під кутом 45 градусів до вертикальної осі зуба, розповідає Ярема Міклош.

"Довжина ручки також важлива. Вона повинна бути достатньою щоб зробити міцний хват для повного контролю рухів.

Крім того, відстань між місцем хвату і головкою ручки повинна бути такою, щоб можна було легко почистити найвіддаленіші зуби", – наголошує він.

Головка

Головка щітки повинна бути компактною, щоб легко очищувати задню частину ротової порожнини та інші важкодоступні місця, пояснює експерт.

Вона повинна бути розміром з коронки двох зубів, відповідно до віку, додає Маріанна Коршинська.

Щетина

На головці зубної щітки розташована щетина, що складається з заокруглених нейлонових ниток.

Ступінь твердості або жорсткості щітки визначається характеристиками цих ниток – діаметром, довжиною і еластичністю, пояснює Ярема Міклош.

Загалом зубні щітки бувають: екстрам’які;

м’які;

середньої жорсткості;

жорсткі.

Жорсткі щітки мають нитки з більшим діаметром. Вони не згинаються, а отже, сильніше тиснуть на м’які тканини.

Такою щіткою не вдається дістатись у важкодоступні місця, каже лікар.

Крім цього, нею важко очистити наліт біля ясен, а якщо пацієнт намагатиметься як слід вичистити цю ділянку, то травмує ясна, додає пані Коршинська.

Вона рекомендує щітки середньої жорсткості або м’які.

Фото: Depositphotos/Автор karandaev

М’яка щетина мінімізує травматизацію м’яких і твердих тканин ротової порожнини, але водночас максимізує очищення, погоджується Міклош.

"Щітка з м’якою щетиною залишається безпечним вибором для більшості пацієнтів, зокрема, з чутливими яснами.

Також використання теплої води під час чищення зубів може допомогти пом’якшити щетину щітки та зменшити чутливість зубів", – запевняє він.

Щітка також має бути густа, із великою кількістю рівних щетинок однакової довжини, рекомендує Маріанна Коршинська.

Бажано обирати щітку з синтетичним ворсом із поліестеру або нейлону.

Він більш вологостійкий, ніж натуральна щетина, а отже там будуть менше розмножуватися бактерії, пояснює лікарка.

"Конфігурація щетини також важлива.

Розміщення пучків її ниток під кутом від 10 до 20 градусів до вертикальної осі щітки збільшує їх проникнення та підвищує ефективність чищення", – зазначає Ярема Міклош.

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Дітям

Що стосується дитячих щіток, то тут все аналогічно з дорослими.

Основна відмінність: щітка повинна бути м‘якою.

А далі вже йдуть інші, не менш важливі, критерії відбору.

Перша зубна щітка малюка має бути зі щетинками, розповідає Катерина Жмурко.

Головка має бути маленькою, щоб мамі було зручно чистити нею зуби малюка, і вона поміщалася в роті дитини.

"Для дітей 3-9 років необхідно обирати щітки з маленькою головкою та м’якою щетиною. Пізніше це може бути м’яка щітка звичайного розміру або електрична зубна щітка", – радить Ярема Міклош.

Водночас Катерина Жмурко рекомендує використовувати електричні чи ультразвукові зубні щітки уже з 3 років.

Крім цього, якщо малюк меншого віку дозволяє чистити свої зуби електричною щіткою, то можна використовувати її і раніше, каже експертка.

У будь-якому віці зубна щітка повинна бути зручна для дитини.

Наприклад, ручка має бути ергономічна, не ковзка, бажано прорезинена, зазначає Маріанна Коршинська.

"Зазвичай виробники зубних щіток мають градацію по віку, тому у виборі не повинно бути проблем", – додає Катерина Жмурко.

Як часто змінювати щітку?

Фото: Depositphotos/Автор Wavebreakmedia

Не варто забувати, що зубну щітку потрібно регулярно змінювати.

У Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) радять робити це кожні 3-4 місяці або раніше, якщо щітка стала непридатною до використання.

Ярема Міклош вважає оптимальною "тривалістю життя" мануальної щітки період у 2 місяці, а стоматологиня Маріанна Коршинська-Маді – 3-6 місяців.

Що стосується електричної щітки, змінювати потрібно тільки насадку. Робити це варто кожні 12-16 тижнів або раніше, пишуть Healthline.

На головці деяких щіток є спеціальні щетинки-індикатори. Вони змінюють колір і сигналізують, що треба змінити насадку.

Загалом необхідно звертати увагу на стан щетинок після певного періоду користування.

Якщо вони втратили свою форму, то варто придбати нову щітку і змінити методику чищення, адже це може свідчити про занадто сильний натиск, пояснює Маріанна Коршинська

І обирати потрібно лише продукцію перевірених виробників, додає Міклош.

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Чому важливо обрати правильну щітку?

Ярема Міклош наголошує: мануальні навички користувача більш важливі, ніж форма щітки.

Тому він радить перед покупкою щітки подивитися на YouTube, як той чи інший виробник пропонує чистити зуби його продуктом.

"Кожна щітка розробляється під конкретне завдання. Універсальної щітки не існує", – підкреслює стоматолог.

Але якщо вже говорити саме про особливості щітки, то наприклад, помилившись із формою чи розміром, при чищенні ви можете травмувати ясна, каже експерт.

І у дітей, і у дорослих неправильно підібрана щітка не буде враховувати анатомічні особливості ротової порожнини.

"У різноманітних впадинках та щілинах будуть збиратися залишки їжі, що викличе появу бактерій. А це вже значно підвищує ризик розвитку карієсу", – зауважує лікар.

Оскільки ризик розвитку карієсу в дітей і так набагато вищий, ніж у дорослих, вибір щітки є дуже важливим, пояснює Катерина Жмурко.

"Якщо в дитини високий ризик розвитку карієсу, наявність великої кількості зубного нальоту, але мама запевняє, що чистить зубки регулярно, потрібно спробувати замінити зубну щітку!" – говорить експертка.

Засоби догляду за ротовою порожниною повинен підбирати дитячий стоматолог і, оцінюючи результат чищення, аналізувати, чи підходить дитині зубна щітка, зазначає вона.

Чим чистити зуби, крім щітки?

Фото: Depositphotos/Автор VitalikRadko

У деяких країнах Сходу ще користуються стародавніми попередниками зубної щітки (наприклад, мисвак).

Це така палочка з дерева арак (Salvadora persica), розповідає Маріанна Коршинська-Маді.

"Однак альтернативу зубній щітці ще не придумали, і якісне механічне очищення зубів від біоплівки можливе тільки завдяки їй", – наголошує експертка.

Водночас, користуючись лише зубною щіткою, важко досягти максимального видалення нальоту між зубами, розповідає Ярема Міклош.

"І хоча чистити цю зону дуже важливо для збереження зубів та забезпечення належного рівня гігієни, люди чомусь ігнорують використання зубної нитки.

За даними AEGIS Dental Network, її використовують лише 30% людей. А інші інструменти чищення, такі як інтерпроксимальна щітка, взагалі, на жаль, поки що залишаються поза увагою більшості пацієнтів стоматологічних кабінетів", - зауважує стоматолог.

Отже, із додаткових засобів чищення необхідно звернути увагу саме на зубну нитку (флос).

Вона може видалити зубний наліт і бактерії з тих місць, куди зубна щітка просто не дістанеться, пояснює експерт.

"Зубна нитка допоможе позбутися неприємного запаху з рота, видаляючи залишки їжі, що потрапила в "пастку" між зубами", – наголошує Міклош.

Використовувати її можна хоча б раз на день, у зручний час.

Якщо ж людина має великі проміжки між зубами, то зубна щітка туди все одно не поміститься, а флос – "гулятиме" і не дасть належного ефекту, каже лікар.

З очищенням таких місць відмінно впорається йоржик.

"Необхідно ввести його в міжзубний проміжок на рівні ясен без натискання, поки кінчик щіточки вийде зі зворотного боку та провести очищення зворотно-поступальними або круговими рухами", – пояснює експерт.

Після використання йоржик необхідно промити: він багаторазовий, як зубні щітки.

Проте зношуються йоржики швидше, оскільки мають дуже тонкі щетинки. Одного вистачає на 2-3 тижні, зазначає Міклош.

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"Щоб зменшити наліт і гінгівіт (запалення слизової оболонки ясен), можна також використовувати засоби для полоскання рота.

Проте перед цим необхідно проконсультуватись зі своїм стоматологом – ополіскувачі, як і зубні пасти, відрізняються за своїм призначенням.

Дія одних спрямована на лікування карієсу, інші допомагають при захворюванні ясен, треті – забезпечують свіже дихання", – розповідає стоматолог.

Ополіскувачі використовують після чищення зубів (можна і після кожного прийому їжі).

Для щоденного використання підходять засоби на основі екстрактів рослин, каже лікар.

Індивідуальна гігієна порожнини рота стосується не тільки догляду за зубами.

"Доглядати необхідно і за язиком, який накопичує на собі залишки їжі і бактеріальний наліт.

Зі слиною мікроби попадають на зуби і ясна, викликаючи захворювання, а також неприємний запах з рота", – говорить Ярема Міклош.

Регулярне очищення язика допоможе уникнути таких проблем.

Дітям для догляду за ротовою порожниною також необхідна зубна нитка або йоршик, для очищення міжзубних проміжків, погоджується Катерина Жмурко.

"Для найменших варто використовувати дентальні серветки і протирати зубки малюка після кожного годування і перекусу", – додає вона.

Потрібно також пам’ятати, що навіть при найкращому домашньому догляді за зубами слід відвідувати стоматолога 2 рази на рік, наголошує Ярема Міклош.

"Професійний лікар повинен не тільки розповідати пацієнтам про техніку чищення зубів, але й надавати їм актуальну інформацію щодо ефективності, властивостей дизайну й інших особливостей зубних щіток.

Лише комбінуючи можливості якісної щітки та правильну техніку чищення можна досягти найкращого результату", – зауважує експерт.

Як обрати зубну пасту?

Фото: Depositphotos/Автор Wavebreakmedia

Дорослим

Одним з основних критеріїв класифікації зубних паст є завдання, яке вони мають вирішити, каже стоматолог.

За цією категоризацією розрізняють:

Гігієнічні пасти

Вони підходять для щоденного використання людям зі здоровими зубами та яснами.

Їхнє основне призначення – очищення від бактерій та забезпечення свіжого дихання.

Лікувально-профілактичні зубні пасти

Здебільшого, це продукт комплексної дії, пояснює Міклош.

Вони призначені для ефективного догляду за ротовою порожниною та лікування/профілактики деяких стоматологічних проблем (наприклад, захворювання ясен, карієс тощо).

Заживляючі пасти

Це пасти з активними речовинами, які застосовуються тільки за призначенням лікаря.

Вони допомагають при лікуванні стоматологічних захворювань (стоматит, кандидоз та ін.).

Тривалість їх застосування визначається лікарем-стоматологом – зазвичай це певний курс лікування.

Ярема Міклош рекомендує чистити зуби пастою з фторидами за умови відсутності алергії на фтор.

Іони фтору мають протимікробну дію, стимулюють ремінералізацію емалі зубів, тобто роблять її міцнішою, пояснює лікар.

"Це запобігає проникненню інфекцій у тканини зуба і розвитку карієсу. У деяких містах США фторована вода навіть тече з крану", – говорить він.

У Національній службі охорони здоров'я Великої Британії (NHS) також запевняють: чищення зубів пастою з вмістом фтору є одним із найефективніших способів запобігання карієсу.

Кількість фтору в зубній пасті вказують на боковій стороні тюбика. Вона вимірюється у мільйонних частках (пропромілле або ppm).

Зубні пасти з вмістом фтору від 1350 до 1500 ppm, є найбільш ефективними.

Дітям

Фото: Depositphotos/Автор Subbotina

Дітям віком до 3 років рекомендують користуватися пастою, що містить щонайменше 1000 ppm фтору, від 3 до 6 років – понад 1000 ppm, після 6 років – 1450 ppm, а дорослим – 1450-1500 ppm.

Перші дитячі зуби варто чистити зовсім невеликою кількістю зубної пасти, розміром не більше рисового зерна.

Діти віком від 3 до 6 років можуть використовувати трохи більшу кількість зубної пасти – розміром з горошину, пояснює Міклош.

"Не хвилюйтесь, що дитина може з’їсти чи проковтнути пасту. Виробниками зубних паст це передбачено, тому маленька кількість не завдасть шкоди дитині", – наголошує Катерина Жмурко.

Вона також виділяє такі найважливіші складові зубної пасти:

фтор;

сполуки кальцію;

ксилітол (природній замінник цукру, який має антикаріозні властивості);

гідроксиапатит.

Водночас, у пасті НЕ повинні бути:

лаурил сульфати;

метил парабени;

спиртовмісні речовини.

Як правильно чистити зуби?

Дорослим

Фото: Depositphotos/Автор bilanol.i.ua

"Тільки за останні 30 років захворювання пародонту (тканин, що оточують зуб) почастішали на 30%, пишуть Journal of Public Health and Emergency.

Це свідчить, що, незважаючи на інноваційні винаходи, люди досі не навчились правильно доглядати ротову порожнину", – розповідає засновник стоматологічної клініки Ярема Міклош.

Чищення зубів є основним інструментом у боротьбі з зубним нальотом та найкращою профілактикою появи пародонтиту чи карієсу, додає він.

Головне правило: не забувати чистити зуби двічі на день – зранку і перед сном.

Інколи можна додатково почистити зуби після їжі, якщо ви відчуваєте, що на них з’явився наліт чи залишилась їжа.

Однак ця порада буде ефективною лише при дотриманні належної техніки чищення, наголошує лікар.

Перед початком чищення необхідно змочити щітку водою та нанести зубну пасту на щетину.

Потім взяти ручку зубної щітки пальцями, як писальне перо.

"Це дозволить знизити тиск на зуби, ясна і пародонт (тканин, що оточують зуб), і при цьому допоможе здійснити дрібні поліруючі рухи на поверхні кожного зуба", – пояснює Ярема Міклош.

Далі необхідно акуратно чистити зуби дрібними круговими рухами протягом 2-3 хвилин. Варто уникати занадто сильного натиску на зуби, щоб запобігти пошкодженню емалі та ясен.

Щоб правильно визначити час чищення, лікар рекомендує використовувати таймер.

Потім треба якісно очистити м’які поверхні, зокрема язик.

"Важливо знати, що коли ми чистимо зуби в хаотичній послідовності – спочатку передні верхні, потім нижні, потім жувальні поверхні та інші, то найчастіше ми пропускаємо деякі поверхні," – наголошує Ярема Міклош.

Необхідно діяти системно. Таким чином будуть доглянуті усі зони ротової порожнини.

Спочатку очистити всі зовнішні (вестибулярні) поверхні, потім внутрішні (оральні) поверхні. Спершу – нижні, а потім верхні зуби, каже стоматолог.

Дітям

Фото: Depositphotos/Автор karandaev

За рекомендаціями Європейської і Американської академії дитячої стоматології батьки мають чистити дітям зуби віком до 8-10 років, а пізніше – контролювати цей процес.

"Діти в маленькому віці не мають вправних мануальних навиків, тому не можуть почистити зуби якісно", – каже дитяча стоматологиня Катерина Жмурко.

Однак діти можуть і раніше починати самостійний догляд за ротовою порожниною, якщо їм це вдається правильно.

Так само, як і дорослим, дітям потрібно чистити зуби двічі на день по 2-3 хвилини.

Умовно ротову порожнину можна поділити на 4 сторони. Наприклад, починаємо знизу справа, каже лікарка.

Спочатку чистимо жувальну поверхню так званими зворотно-поступальними рухами.

Чистити зуби можна також круговими рухами, тримаючи щітку під кутом 45 градусів.

Потім переходимо на язикову поверхню: чистимо вимітаючими рухами від ясен до поверхні зуба.

Аналогічними рухами чистимо щічну поверхню зубів.

Переходимо на ліву сторону і верхню щелепу, говорить експертка.

У дітей ця процедура дітей може проходити у формі гри, зауважує Катерина Жмурко.

"Є багато програм для смартфонів, де в ігровій формі герой показує, як правильно чистити зубки! Адже головне – зацікавити дитину", – пояснює вона.

Для цього Маріанна Коршинська також рекомендує купувати щітку яскравого кольору, а найкраще – улюбленого кольору вашої дитини.

Олена Барсукова, спеціально для "УП.Життя"

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