У 5 містах Київщини синоптики зафіксували температурні рекорди

30 жовтня синоптики зафіксували на Київщині кілька температурних рекордів.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°C. Це на 2,3°C вище попереднього рекордного показника 2013 року.

Наразі у столиці з початку року зафіксували 40 температурних рекордів.

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Синоптики також повідомляють, що 31 жовтня у столиці фіксують добові екстремальні показники температури повітря, починаючи з 1881 року.

Температурні рекорди спостерігаються і в чотирьох містах Київської області.

У Баришівці максимальна добова температура повітря склала +20.3°C. Попередній рекорд був зафіксований у 1960 році: +17.7°C

У Вишгороді було два рекорди. Середня добова температура повітря там склала +13.7°C, а максимальна – +20.0°С. Попередні рекорди були зафіксовані у 2018 році та у 2022 роках.

У Борисполі максимальна добова температура повітря 30 жовтня була +19.9°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1960 році: +17.5°С

Зафіксували рекорд і в Чорнобилі. Там максимальна температура у передостанній день жовтня склала +19.9°С, побивши рекорд 2013 року з температурою +16.5°С.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року за температурою повітря виявився одним із найтепліших у Києві за останні понад 140 років, а вересень 2023 року став найтеплішим на всій Землі за всю історію спостережень.