У 5 містах Київщини синоптики зафіксували температурні рекорди

Яна Осадча журналістка УП.Життя
4356
31 жовтня 2023

30 жовтня синоптики зафіксували на Київщині кілька температурних рекордів.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°C. Це на 2,3°C вище попереднього рекордного показника 2013 року.

Наразі у столиці з початку року зафіксували 40 температурних рекордів.

Реклама:

Синоптики також повідомляють, що 31 жовтня у столиці фіксують добові екстремальні показники температури повітря, починаючи з 1881 року.

Фото:artjazz /Depositphotos

Температурні рекорди спостерігаються і в чотирьох містах Київської області.

У Баришівці максимальна добова температура повітря склала +20.3°C. Попередній рекорд був зафіксований у 1960 році: +17.7°C

У Вишгороді було два рекорди. Середня добова температура повітря там склала +13.7°C, а максимальна – +20.0°С. Попередні рекорди були зафіксовані у 2018 році та у 2022 роках.

У Борисполі максимальна добова температура повітря 30 жовтня була +19.9°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1960 році: +17.5°С

Зафіксували рекорд і в Чорнобилі. Там максимальна температура у передостанній день жовтня склала +19.9°С, побивши рекорд 2013 року з температурою +16.5°С.

Реклама:

Нагадаємо, жовтень 2022 року за температурою повітря виявився одним із найтепліших у Києві за останні понад 140 років, а вересень 2023 року став найтеплішим на всій Землі за всю історію спостережень. 

Читайте також: Гори Непалу втратили третину льоду через потепління – генсек ООН



Реклама:


Реклама:
 8430
Суспільство

"Ми падали на бетонну підлогу головою і спиною": історія виживання і порятунку 17-річного напівсироти з Маріуполя

 3880
Суспільство

20 новонароджених щотижня і 20-30 прильотів щодня. Як зараз живе деокупований Херсон та околиці

Павло Коробчук
 8478
КУЛЬТУРА

"Постраждала половина залів": як російська ракета скасувала День народження Одеського художнього музею

Богдан Максимець