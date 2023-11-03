Найдавніші війни у Європі відбувалися на тисячу років раніше, ніж вважалось – вчені

Науковці виявили, що масштабні війни відбувалися в Європі на 1000 років раніше, ніж думали дослідники.

Раніше вважалося, що найдавніший збройний конфлікт в Європі стався у бронзову добу, приблизно 4 000-2 800 років тому.

Однак повторний аналіз останків скелетів в Іспанії свідчить про те, що конфлікти відбувалися близько 5 тисяч років тому, в епоху неоліту.

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Відповідне дослідження опублікували в журналі Scientific Reports, повідомляє The Guardian.

Вчені провели повторний радіовуглецевий аналіз понад 300 наборів скелетних решток віком 5-5,4 тисяч років, знайдених на стоянці Сан-Хуан-анте-Портам-Латинам в сучасній Іспанії.

Вчені дійшли висновку, що конфлікти відбувалися задовго до того, як у регіоні сформувалися потужні держави.

У ході дослідження були вивчені скелетні рештки 338 осіб з місця масового поховання в неглибокій печері.

Кількість пошкоджених кісток і непропорційно високий відсоток загиблих чоловіків свідчать про те, що рани були отримані в результаті конфлікту, який міг тривати щонайменше кілька місяців.

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Дослідники виявили значно вищий рівень травматизму, ніж притаманний для того часу: 23% людей мали ознаки пошкоджень скелета, а 10% – незагоєні травми.

Особливо постраждали підлітки і дорослі чоловіки, на яких припадає 97,6% незагоєних травм і 81,7% – загоєних.

На місці також знайшли 52 крем'яні наконечники стріл, 36 з яких мали незначні пошкодження, пов'язані з влучанням у ціль.

Війни у Європі відбувалися на тисячу років раніше, ніж вважалось, і в них здебільшого брали участь чоловіки

"Результати свідчать про те, що багато людей, переважно чоловіків, зазнавали насильства і зрештою гинули в боях і набігах, оскільки в багатьох суспільствах участь у війні в основному обмежувалася цією демографічною групою.

Частка жертв, ймовірно, була набагато більшою, ніж вказують 10,1% осіб, які мають незагоєні травми, враховуючи наявність окремих випадків незагоєних постчерепних травм і вістря стріл, які могли влучити в м'які тканини", – кажуть вчені.

Попередні дослідження припускали, що конфлікти складалися з коротких набігів, які тривали кілька днів і в яких брали участь невеликі групи до 20-30 осіб.

Раннім суспільствам бракувало матеріально-технічних можливостей для підтримки більш тривалих, масштабних конфліктів.

Нагадаємо, раніше у Туреччині знайшли наскельні малюнки про пологи і вагітність періоду неоліту.

А в Іспанії знайшли сотню наскельних малюнків часів палеоліту.