Визнала провину: у Канаді судять письменницю, яка інсценувала свою смерть та вивезла сина у США

У Канаді судять письменницю Дон Вокер, яку звинувачують у викраденні сина та інсценуванні їхньої смерті.

Корінна жителька Саскатуна та її син були оголошені зниклими безвісти в липні 2022 року після того, як її пікап знайшли біля річки в парку.

Потім виявилося, що жінка виїхала з дитиною у США з підробним паспортом, повідомляє ВВС і Calgary City News.

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Жінка визнала себе винною за трьома пунктами звинувачення і вибачилася в суді Саскатуна.

Дон Вокер (псевдонім Дон Дюмонт) визнала себе винною у "викраденні дитини всупереч рішенню суду" про спільну опіку, а також у володінні підробленим документом та підробці паспорта.

У спільному поданні прокурорів і адвокатів жінку рекомендують засудити до 1 року умовно та 18 місяців випробувального терміну.

Колаж: The US Sun

Про "зникнення" письменниці Дон Вокер стало відомо у липні 2022 року. Жінку та її сина шукали у Канаді – жителі громади думали, що вони потонули.

Федерація суверенних корінних народів, де працювала Вокер, організувала чергування та пошуки.

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Через два тижні американська влада знайшла жінку в Орегоні та заарештувала за використання фальшивих документів для перетину кордону з дитиною.

Американські прокурори подали до суду документ, в якому стверджується, що Вокер "викрала свою дитину", інсценувала їхню смерть, а потім втекла до США в рамках "ретельно розробленого і добре продуманого плану".

Окружний суд США в Орегоні постановив повернути 48-річну Дон Вокер канадській владі.

Фото з соцмереж

Після повернення до Канади адвокати та родичі жінки стверджували, що вона стала жертвою домашнього насильства.

Батько дитини відповів, що ніколи б не заподіяв шкоди ні їй, ні дитині.

2 листопада Вокер заявила судді в Саскатуні, що їй боляче усвідомлювати, що вона, можливо, завдала болю корінній громаді, яка "і так вже постраждала".

Вокер додала, що вважає захист невинності своєї дитини "священним обов'язком", але те, як жінка виконала цей обов’язок, вона вважає помилкою.

"Я прошу вибачення у своїх друзів і сім'ї за біль і страждання, які я їм заподіяла…

Я щиро шкодую про свої дії", – сказала жінка.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині у чагарниках знайшли "викраденого" хлопчика із зав'язаними руками. Однак виявилося, що він вигадав історію про "викрадачів".