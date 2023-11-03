Не лише ракети: у листопаді NASA запустить безкоштовну стримінгову платформу

Американське космічне агентство NASA з 8 листопада запускає свою стримінгову платформу NASA+.
Вона буде безплатною, а також там не буде реклами, повідомляє агентство у соцмережах.
"Ми запускаємо більше, ніж ракети. Цього місяця ми запускаємо наш новий потоковий сервіс NASA+. Підписка не потрібна. Без реклами. Безплатно. Зручно для всієї родини!" – йдеться у дописі в Twitter.
У NASA анонсували, що на сервісі будуть доступні "прямі етери, що здобули "Еммі", та оригінальні серіали.
We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu— NASA (@NASA) November 1, 2023
No subscription req.
No ads. No cost. Family friendly!
Emmy-winning live shows
Original series
On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ
Нагадаємо, також з 2026 року NASA планує будувати у Кремнієвій долині космічний центр за $2 млрд.
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