Не лише ракети: у листопаді NASA запустить безкоштовну стримінгову платформу

Американське космічне агентство NASA з 8 листопада запускає свою стримінгову платформу NASA+.

Вона буде безплатною, а також там не буде реклами, повідомляє агентство у соцмережах.

"Ми запускаємо більше, ніж ракети. Цього місяця ми запускаємо наш новий потоковий сервіс NASA+. Підписка не потрібна. Без реклами. Безплатно. Зручно для всієї родини!" – йдеться у дописі в Twitter.

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У NASA анонсували, що на сервісі будуть доступні "прямі етери, що здобули "Еммі", та оригінальні серіали.

We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu



No subscription req.

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ — NASA (@NASA) November 1, 2023

Нагадаємо, також з 2026 року NASA планує будувати у Кремнієвій долині космічний центр за $2 млрд.