Прославляла РФ під час стріму: у поліції відкрили кримінальну справу проти TikTok-блогерки з Одеси

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти блогерки, яка під час стріму в TikTok заявила, що ненавидить Україну і викрикнула гасло "слава Росії".

Про це повідомили у Національній поліції Одеської області.

На відео було дві дівчини: одна з них зневажливо висловлювалася про Україну і прославляла Росію, а інша – затуляла їй рота. Однак, це не врятувало ситуацію: запис стріму правоохоронці виявили вночі під час моніторингу соцмереж.

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Поліціянти встановили особи обох дівчат та місце їхнього проживання.

Дівчина, яка негативно висловлювалася про Україну, пояснила правоохоронцям, що "була п’яною" і хотіла "набити безглузді лайки" цією заявою.

Її дії кваліфікували як пропаганду війни та розпочали кримінальне провадження.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також у дівчат вилучили телефони та провели обшук, під час якого виявили полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

"Тепер вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту", – додали у поліції.

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Нагадаємо, у червні 2023 року на Львівщині затримали двох пенсіонерок. Вони підтримували окупацію РФ українських територій.