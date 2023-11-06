У Рівному судитимуть пенсіонера, який протягом 7 років розбещував дитину – прокуратура

У Рівному судитимуть літнього чоловіка, який упродовж майже 7 років розбещував малолітню дівчинку.

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка.

Йому інкримінують "вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи" та "зберігання дитячої порнографії без мети збуту", йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.

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Слідство встановило, що дорослий чоловік упродовж майже 7 років розбещував малолітню дівчинку.

За даними поліції, кривдник почав розбещувати дитину, коли йому було 55 років, а дівчинці лише 9.

"Він заманював дитину до себе додому та на роботу ще проживаючи у Радивилівському районі, а продовжив розбещення уже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру.

Дитина нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій з боку обвинуваченого", – кажуть у прокуратурі.

Фото: AllaSerebrina /Depositphotos

Також під час обшуку житла чоловіка у лютому цього року правоохоронці знайшли дитячу порнографію, яку чоловік зберігав для особистого користування.

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Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі РУП ГУНП в Рівненській області, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської окружної прокуратури.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку.

А в Кам’янці-Подільському чоловіка судитимуть за зґвалтування дівчинки після того, як сама дитина звернулась до поліції.