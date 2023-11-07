У Львові прооперували 13-річного волонтера, в якого ліва нога була коротша за праву

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 листопада 2023

Львівські хірурги прооперували 13-річного Кирила Чудного – волонтера з Харкова, ліва нога якого була на 5 см коротшою за праву. 

У праву кінцівку ортопеди вживили пластини, що мають призупинити ріст кістки, повідомляють в лікарні Святого Миколая. 

Кирил з Харкова, але після 24 лютого 2022-го, разом з родиною він переїхав жити до міста Лева. 

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Тут разом зі старшою сестрою Кирило почав займатися волонтерством та допомагати іншим дітям-переселенцям. 

Фото: Дитяча лікарня Св. Миколая

"Щоп’ятниці разом із командою молодих доброчинців, де Кирило є найменшим, він вирушає в модульне містечко для вимушених переселенців, допомагає тамтешнім дітям у навчанні та організовує їхнє дозвілля", – переповідають у лікарні. 

За словами хлопця, головна мета – підняти дітям настрій. 

"Завдяки нашій допомозі цим дітям не так сумно і їхнє дитинство не таке жахливе. Попри те, що їм довелося переїхали в інше місто, вони зможуть запам'ятати й веселі моменти", – розповідає юний волонтер. 

Щосереди Кирило бере участь у приготуванні та роздачі їжі нужденним. 

За волонтерством і бідами інших людей підліток не звертав уваги на власні проблеми – Кирило почав фізично відставити від однолітків й не міг швидко бігати. 

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У лікарні встановили, що ліва нога Кирила на 5 см коротша від правої, оскільки ріст лівої кінцівки уповільнився через доброякісну пухлину в кістках. 

Аби вирівняти довжину кінцівок, ортопеди вирішили тимчасово зупинити ріст правої ноги. 

"Медики провели малоінвазивне оперативне втручання й вставили спеціальні пластини, які мають призупинити ріст кістки. За прогнозами медиків, десь за півтора року коротша ліва нога Кирила дожене праву. Тоді пластини можна буде вилучити", – зазначають в лікарні Св. Миколая. 

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Фото: Дитяча лікарня Св. Миколая

Зараз Кирило відновлюється після операції, займається з фізичним терапевтом та розробляє ногу. Реабілітація триватиме ще кілька тижнів. 

Підліток прагне якомога скоріше повернутися до повноцінного життя і волонтерства. 

За словами ортопедів, якби мама Кирила вчасно не звернула увагу на ваду, з часом різниця між довжиною ніг стала б більшою й хлопець почав би кульгати. 

Раніше ми повідомляли, що в "Охматдиті" прооперували хлопчика, який проковтнув 8 магнітів.

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