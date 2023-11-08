Рада не скасувала вступ на заочну й вечірню форми навчання у вишах з 2024-го: що зміниться натомість. ВИПРАВЛЕНО

ОНОВЛЕНО 08.11.2023 о 20.50

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році.

Автори закону пропонували з 2024 року скасувати набір вступників на вечірню та заочну форми навчання.

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Однак парламент підтримав законопроєкт з урахуванням рішення комітету, де згадку про скасування відповідних форм навчання прибрали, повідомив "УП. Життя" голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"У наступному році буде і заочна і вечірня форми навчання", – сказав Бабак.

У тексті закону йдеться про те, що у 2022-2024 роках зарахування на навчання у виші здійснюється в особливому порядку.

З 2024 року не проводитиметься набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Зазначається, що конкурсний відбір здійснюватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або вступних випробувань 2022–2024 років.

Для зарахування абітурієнт повинен буде скласти іспити з української мови, математики, історії України та одного предмету на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

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Раніше ми повідомляли, що Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів ДПА, але закон запрацює після війни.