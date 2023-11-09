Україна на понад 20% збільшує витрати на наукові розробки – міністр освіти

У бюджеті 2024 року передбачено збільшення інвестицій у науку на понад 20%, порівняно з видатками у 2023 році.

"Сучасна війна – це однозначно війна технологій, і нам тут потрібна перевага над ворогом. Тож, попри все, ми суттєво збільшуємо державний бюджет на розвиток науки в 2024 році – на понад 20%, у порівнянні з бюджетом цього року", – заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий на заході з нагоди 30-річчя Українсько-німецького науково-технічного співробітництва, пише "Укрінформ".

Він розповів, що значну частину цих коштів спрямують на підтримку досліджень молодих вчених, розвиток системи базового фінансування університетів і наукових установ, а також фінансування пріоритетних наукових розробок для вирішення ключових проблем економіки, суспільства та оборони.

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За час війни українці розробили та модернізували не одну модель безпілотників, зокрема морські дрони, каже очільник МОН. Українські захисники першими застосували FPV-дрон на полі бою.

"Ці дрони-камікадзе сьогодні буквально змінюють ситуацію на певних ділянках фронту", – пояснює міністр.

За словами Оксена Лісового, близько 15% дослідницької інфраструктури в Україні було пошкоджено внаслідок російської агресії. Йдеться про унікальне наукове обладнання, науково-дослідні лабораторії, центри колективного користування науковим обладнанням тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у проєкті держбюджету-2024 збільшили видатки на освіту.

Ірина Батюк, "УП.Життя"