Україна на понад 20% збільшує витрати на наукові розробки – міністр освіти

У бюджеті 2024 року передбачено збільшення інвестицій у науку на понад 20%, порівняно з видатками у 2023 році.
"Сучасна війна – це однозначно війна технологій, і нам тут потрібна перевага над ворогом. Тож, попри все, ми суттєво збільшуємо державний бюджет на розвиток науки в 2024 році – на понад 20%, у порівнянні з бюджетом цього року", – заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий на заході з нагоди 30-річчя Українсько-німецького науково-технічного співробітництва, пише "Укрінформ".
Він розповів, що значну частину цих коштів спрямують на підтримку досліджень молодих вчених, розвиток системи базового фінансування університетів і наукових установ, а також фінансування пріоритетних наукових розробок для вирішення ключових проблем економіки, суспільства та оборони.
За час війни українці розробили та модернізували не одну модель безпілотників, зокрема морські дрони, каже очільник МОН. Українські захисники першими застосували FPV-дрон на полі бою.
|Фото: kirill_4mula/Depositphotos
"Ці дрони-камікадзе сьогодні буквально змінюють ситуацію на певних ділянках фронту", – пояснює міністр.
За словами Оксена Лісового, близько 15% дослідницької інфраструктури в Україні було пошкоджено внаслідок російської агресії. Йдеться про унікальне наукове обладнання, науково-дослідні лабораторії, центри колективного користування науковим обладнанням тощо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у проєкті держбюджету-2024 збільшили видатки на освіту.
Ірина Батюк, "УП.Життя"
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