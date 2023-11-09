Вчителька з Пакистану виграла головну премію Global Teacher Prize

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2823
9 листопада 2023

Оголосили ім'я найкращої вчительки планети 2023 року. 

Нею стала Зеф із Пакистану, йдеться на сайті премії Global Teacher Prize.

Сестра Зеф (як її називають) відкрила свою власну школу у 13 років після побиття та приниження вчителем перед однокласниками.

Реклама:

Вона безкоштовно вчила дітей та навіть працювала, щоб фінансувати навчальний заклад. Її школа відзначалася повагою, рівністю, любов'ю і пристрастю до учнів. При цьому Зефі навчалася сама.

 Фото: Global Teacher Prize

Попри відсутність оснащення, її школа відзначалася повагою, рівністю, любов’ю і пристрастю до учнів.

Сестра Зеф продовжувала самоосвіту, працюючи 8 годин на день та навчаючи своїх учнів. Вона вдосконалювала свої знання і мову, слухаючи англійські новини. 

У 2006 році нападники атакували будинок її через навчання дівчат, тож вона залишила рідний дім, але невдовзі повернулася. У 2010 році дівчина отримала ступінь магістра у галузі політології. Вона зробила Google своїм учителем. 

Через 4 роки молода викладачка виграла премію Lynn Syms Global Prize 2014 і купила невелику ділянку землі. Сестра Зеф проводила ранкові та вечірні заняття.

 Сестра Зеф на Премії та в робочому класі 

За 26 років сестра Зеф навчила сотні дітей, і тепер це справжня школа, де зараз 215 малозабезпечених дітей отримують безкоштовну освіту.

Реклама:

Зеф також заснувала організацію  ZWEE Foundation – Фонд Zephaniah Free Education & Women's Empowerment Foundation. Його місія полягає у підвищенні статусу жінок через освіту та розширення прав і можливостей.

За внесок у розвиток найвразливіших громад вчительку нагороджували різними нагородами та визнаннями.

Сестра Зеф присвятила своє життя цій справі і каже, що "продовжуватиме працювати, щоб навчати дітей світу, поки я жива". 

Нагадаємо, до десятки фіналістів найкращих вчителів світу у 2023 році вперше увійшов українець Артур Пройдаков. 

У довгому листі премії серед 50 учасників ще була українка Людмила Таболіна. 

В Україні також нагородили чителів-агентів освітніх змін. Вони отримали Національну премію Global Teacher Prize Ukraine

Читайте також: Мене просто здали вчителі. Як директорка ліцею з Харківщини пережила 45 днів російського карцеру


Реклама:


Реклама:
 518
Суспільство

Вивід криптовалюти в Україні. Топ 5 криптовалютних карток у 2024 році

PROMOTED
 3684
Здоров'я

Змішали кров трьох, щоб "відкачати" пораненого. Як за допомогою підручних засобів рятували життя на "Азовсталі"

Вікторія Андрєєва
 474
Суспільство

"Тобі є кому розповісти, не мовчи". Насильство під час війни: виклики та інструменти протидії

PROMOTED