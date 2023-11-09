Вчителька з Пакистану виграла головну премію Global Teacher Prize

Оголосили ім'я найкращої вчительки планети 2023 року.

Нею стала Зеф із Пакистану, йдеться на сайті премії Global Teacher Prize.

Сестра Зеф (як її називають) відкрила свою власну школу у 13 років після побиття та приниження вчителем перед однокласниками.

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Вона безкоштовно вчила дітей та навіть працювала, щоб фінансувати навчальний заклад. Її школа відзначалася повагою, рівністю, любов'ю і пристрастю до учнів. При цьому Зефі навчалася сама.

Фото: Global Teacher Prize

Попри відсутність оснащення, її школа відзначалася повагою, рівністю, любов’ю і пристрастю до учнів.



Сестра Зеф продовжувала самоосвіту, працюючи 8 годин на день та навчаючи своїх учнів. Вона вдосконалювала свої знання і мову, слухаючи англійські новини.

У 2006 році нападники атакували будинок її через навчання дівчат, тож вона залишила рідний дім, але невдовзі повернулася. У 2010 році дівчина отримала ступінь магістра у галузі політології. Вона зробила Google своїм учителем.

Через 4 роки молода викладачка виграла премію Lynn Syms Global Prize 2014 і купила невелику ділянку землі. Сестра Зеф проводила ранкові та вечірні заняття.

Сестра Зеф на Премії та в робочому класі

За 26 років сестра Зеф навчила сотні дітей, і тепер це справжня школа, де зараз 215 малозабезпечених дітей отримують безкоштовну освіту.

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Зеф також заснувала організацію ZWEE Foundation – Фонд Zephaniah Free Education & Women's Empowerment Foundation. Його місія полягає у підвищенні статусу жінок через освіту та розширення прав і можливостей.

За внесок у розвиток найвразливіших громад вчительку нагороджували різними нагородами та визнаннями.

Сестра Зеф присвятила своє життя цій справі і каже, що "продовжуватиме працювати, щоб навчати дітей світу, поки я жива".

Нагадаємо, до десятки фіналістів найкращих вчителів світу у 2023 році вперше увійшов українець Артур Пройдаков.

У довгому листі премії серед 50 учасників ще була українка Людмила Таболіна.

В Україні також нагородили чителів-агентів освітніх змін. Вони отримали Національну премію Global Teacher Prize Ukraine.