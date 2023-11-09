В Україні заборонили 16 російських медіаресурсів: які саме

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розширила перелік заборонених в Україні медіаресурсів. До нього внесли 16 сервісів держави-агресорки.
Як повідомляє Нацрада, після моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні.
Йдеться про такі медіасервіси:
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- KINOGO;
- Kinokrad;
- Kinotochka;
- KinoZapas;
- Kion;
- Viju;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрёшка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
|Фото: MingPhoto/Depositphotos
Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора.
У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з Росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ.
У регуляторі також кажуть, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси, кажуть у Нацраді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії.
Ірина Батюк, "УП.Життя"
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