В Україні заборонили 16 російських медіаресурсів: які саме

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9 листопада 2023

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розширила перелік заборонених в Україні медіаресурсів. До нього внесли 16 сервісів держави-агресорки. 

Як повідомляє Нацрада, після моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні.

Йдеться про такі медіасервіси:

Реклама:
  • 24ТВ (24TV);
  • Амедиатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • KINOGO;
  • Kinokrad;
  • Kinotochka;
  • KinoZapas;
  • Kion;
  • Viju;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрёшка (Smotreshka);
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
 Фото: MingPhoto/Depositphotos 

Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора. 

У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з Росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ.

У регуляторі також кажуть, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси, кажуть у Нацраді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії.

Ірина Батюк, "УП.Життя"

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