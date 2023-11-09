Службовий собака потрапив під колеса мотоцикла: його врятували одеські патрульні

Одеський патрульний Олександр Рябов врятував собаку, якого збив мотоцикл.

Історію Герди розповіли у Патрульній поліції України.

Собака на ім'я Герда від початку війни щодня оберігала та допомагала патрульним. Вона разом із правоохоронцями несла службу на одному зі стаціонарних постів міста.

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Кілька днів тому тварина потрапила під колеса мотоцикла: водій намагався уникнути наїзду, але не зміг.

Поліцейський врятував собаку. Фото: Патрульна поліція

Патрульний Олександр Рябов має освіту лікаря-ветеринара. Інцидент трапився на його чергуванні, тож він зміг надати допомогу тварині.

"Сашко оглянув Герду та одразу зрозумів, що її не можна транспортувати, але потрібні ліки. Тож інший екіпаж поїхав до ветеринарної клініки.

Лікарі онлайн оглянули собаку та дали відповідні ліки для уколу. Олександр провів тварині всі необхідні медичні маніпуляції", - розповіли у патрульній поліції.

Герда одужує

Усі дії спрацювали на благо: за кілька годин Герда встала на лапи.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня окупанти вдарили по Сумах, внаслідок цього було пошкоджено будинки у приватному секторі. Рятувальники витягли стареньке подружжя, а патрульні врятували їхнього пса. На жаль, через кілька днів собака помер.

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