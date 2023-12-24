Різдвяні напої з прянощами: 8 цікавих рецептів

Чим корисна кава з корицею та як приготувати безалкогольний глінтвейн?

Який напій найкраще обрати для святкового настрою?

"УП. Життя" зібрали рецепти різдвяних напоїв, які містять корисні прянощі та додадуть зимовим святам смачного аромату.

Користь напоїв з прянощами

Спеції не лише додають особливого смаку, а й містять поживні речовини, які надають їм корисних властивостей.

Кориця містить багато циннамальдегіду, який відповідає за більшість корисних властивостей кориці.

Антиоксиданти, що містяться в кориці, мають протизапальну дію, що може допомогти знизити ризик захворювання. Кориця має здатність впливати на фактори ризику серцевих захворювань, включаючи рівень холестерину, тригліцеридів та артеріального тиску.

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Доведено, що кориця значно підвищує чутливість до гормону інсуліну, що може покращити контроль рівня цукру в крові.

Бодян містить велику кількість важливих мінералів: заліза, марганцю та кальцію.

Дослідження на людях та тваринах показують, що він може допомогти зменшити симптоми депресії завдяки речовинам у своєму складі. Також бодян має протигрибкові, антибактеріальні та протизапальні властивості.

Гвоздика низькокалорійна, проте є багатим джерелом марганцю.

Вона містить багато антиоксидантів, зокрема евгенол, який допомагає зменшити окислювальний стрес. Гвоздика може сприяти здоров'ю порожнини рота завдяки своїм антимікробним властивостям, які допомагають вбивати шкідливі бактерії.

Імбир містить багато гінгеролу – речовини з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Вживання імбиру може допомогти запобігти проявам нудоти.

Він прискорює спорожнення шлунку, що може бути корисним для людей з розладами травлення і пов'язаним з ними дискомфортом у шлунку. Існують докази того, що імбир може значно знизити рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину.

Мускатний горіх багатий на клітковину, яка допомагає підтримувати травну систему здоровою і запобігає підвищенню рівня цукру в крові.

Він має антибактеріальні властивості, які виявилися особливо ефективними проти патогенних мікроорганізмів ротової порожнини, що викликають захворювання і неприємний запах з рота.

Куркума містить хімічну речовину куркумін, яка може зменшити набряки, тому допомагає при станах, що супроводжуються болем і запаленням.

Спеції не лише додають особливого смаку, а й містять поживні речовини, які надають їм корисних властивостей. Фото: irinkavasilinka/Depositphotos

Рецепти різдвяних напоїв з прянощами

Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

500 мл гранатового соку

25 г коричневого цукру

жменя замороженої ожини

250 мл яблучного соку

1 паличка кориці

1 бодян

4 гвоздики

3 горошини чорного перцю

1 апельсин, розрізаний на четвертинки

Приготування:

Додайте у каструлю до гранатового соку цукор, ожину та яблучний сік.

Після того, як цукор розтане, додайте корицю, бодян, гвоздику, перець горошком та апельсин.

Нагрійте на повільному вогні до кипіння.

Процідіть у термостійкі склянки.

Безалкогольний глінтвейн. Фото: a-lesa-lesa/Depositphotos

Рецепт різдвяного гарячого шоколаду з прянощами

Інгредієнти (для приготування 1 чашки):

35 грамів молочного шоколаду із вмістом какао 37%

220 мл молока

1/4 чайної ложки різдвяної суміші прянощів.

(Використовуйте 1/4 чайної ложки для тонкого аромату або більш як 1/4 чайної ложки для насиченого аромату)

Для різдвяної суміші спецій (вистачить приблизно на 4-6 чашок різдвяного гарячого шоколаду):

2 чайні ложки меленої кориці

1/4 чайної ложки меленого імбиру

1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха

Приготування:

Спочатку змішайте всі спеції в невеликій каструлі, щоб вийшла різдвяна суміш спецій.

Наріжте шоколад якомога дрібніше.

Розтопіть шоколад на повільному вогні в каструлі. Не забувайте часто помішувати, щоб шоколад не пригорів на дні.

Додайте молоко та 1/4 чайної ложки суміші різдвяних спецій. Збийте все разом.

Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму та готуйте 3-5 хвилин, періодично помішуючи.

Різдвяний гарячий шоколад з прянощами. Фото: bhofack2/Depositphotos

Пряний яблучний сироп з цедрою мандарини та гвоздикою

Інгредієнти:

200 мл яблучного соку

1 паличка кориці

1 чайна ложка духмяного перцю

2 цілі гвоздики

невелика смужка свіжого імбиру

тонко очищена цедра 1 мандарини

100 г коричневого цукру

Приготування:

Нагрійте яблучний сік з усіма спеціями, імбиром, цедрою та цукром.

Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні 10 хвилин.

Зніміть з вогню та дайте охолонути.

Потім процідіть сироп.

Пряний яблучний сироп з цедрою мандарини та гвоздикою. Фото: zi3000/Depositphotos

Кава з корицею

Інгредієнти:

1/2 чайної ложки кориці

2 столові ложки коричневого цукру

1/2 чайної ложки ванільного екстракту

1 склянка молока

Кава

Приготування:

Приготуйте каву своїм улюбленим способом.

Змішайте молоко, коричневий цукор, корицю та ваніль.

Перемішайте до однорідності.

Кава з корицею. Фото: Romanovskaya/Depositphotos

Чай з жасмином та імбиром

Інгредієнти:

1 столова ложка розсипного жасминового чаю

жменя заморожених ягід

1 невелика паличка кориці

1 бодян

2 гвоздики

шматочок імбиру

шматок апельсина

1 літра води

Приготування:

Покладіть жасминовий чай і заморожені ягоди у великий чайник.

Додайте паличку кориці, бодян, гвоздику, імбир та апельсин.

Наповніть чайник водою до 1 літра та закип‘ятіть.

Дайте настоятися 3-4 хвилини, потім процідіть у чашки та подавайте до столу.

Чай з жасмином та імбиром. Фото: nastasya538/Depositphotos

Рецепт різдвяного напою з яблук та куркуми

Інгредієнти:

6 невеликих яблук (або 3-4 більших)

1 чайна ложка кориці

1/2 чайної ложки куркуми

Приготування:

Вичавіть сік з яблук. (Якщо у вас немає соковидавлювача, візьміть 500 мл несолодкого яблучного соку).

Нагрійте сік у каструлі та доведіть його до кипіння. Потім зменшуйте вогонь до середнього.

Додайте корицю та куркуму, помішуючи.

Дайте соку покипіти 1-2 хвилини.

Якщо ви не дуже любите сік із м'якоттю, можете процідити його через сито. Але спершу дайте соку трохи охолонути.

Налийте в склянку або пляшку.

Різдвяний напій з яблук та куркуми. Фото: mcgphoto/Depositphotos

М'ятне какао

Інгредієнти:

1/2 склянки какао-порошку

1 літра молока

100 грамів шоколадної стружки

1/4 склянки подрібнених м'ятних льодяників

збиті вершки для прикраси

Приготування:

Нагрійте какао-порошок і молоко в каструлі на середньому вогні.

Поступово додайте шоколадну крихту та шматочки м'ятних льодяників.

Варіть до розчинення м'яти, періодично помішуючи, приблизно 10 хвилин.

Збільште вогонь до кипіння на 30 секунд.

Зніміть з вогню і розлийте какао у чашки.

Прикрасьте какао збитими вершками та додатково подрібненими шматками льодяників.

Чай з куркумою

Інгредієнти:

3 чайні ложки меленої куркуми

1 столова ложка свіжого тертого імбиру

тонко очищена цедра 1 апельсина

мед та скибочки лимона для подачі

500 мл води

Приготування:

Закип'ятіть 500 мл води в чайнику.

Покладіть куркуму, імбир та цедру апельсина в чайник.

Залийте окропом і дайте настоятися близько 5 хвилин.

Процідіть через сито або чайне ситечко у дві чашки, додайте шматочок лимона і мед.