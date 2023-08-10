До України повернули щонайменше 380 українських дітей, які були депортовані до РФ – Верещук

Від початку повномасштабного вторгнення до України повернули щонайменше 380 дітей, які були депортовані до РФ.

Точна кількість дітей "380 чи 383", повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, щоп’ятниці відбувається засідання координаційного штабу, де розглядають питання індивідуального та групового повернення дітей.

Реклама:

Ірина Верещук прокоментувала слова уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львови–Бєлови, яка повідомила, що з 24 лютого 2022 року до РФ було вивезено 700 тисяч українських дітей.

"Я не впевнена щодо 700 тисяч, але точно більше, ніж тією інформацією, якою ми диспонуємо. Майже 20 тисяч ми знаємо, що вивезли", – розповіла Ірина Верещук.

Міністерка додала, що нині Мінреінтеграції співпрацює з міжнародною спільнотою, аби якнайшвидше повернути, зокрема, дітей сиріт, за яких відповідальність несе держава.

Якщо у дитини є батьки, вони можуть забрати дитину самостійно.

"Ми вимагаємо від Росії передати, по-перше, списки дітей-сиріт. Якщо вони називають це врятуванням і називають це евакуацією, то ми вимагаємо повернути з такої евакуації дітей" – додала Верещук.

Реклама:

Раніше ми розповідали, як 10-річна Варвара та 6-річний Ренат після російського полону вперше зустрілися з мамою.