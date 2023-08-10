До України повернули щонайменше 380 українських дітей, які були депортовані до РФ – Верещук

Від початку повномасштабного вторгнення до України повернули щонайменше 380 дітей, які були депортовані до РФ.
Точна кількість дітей "380 чи 383", повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Радіо Свобода.
За її словами, щоп’ятниці відбувається засідання координаційного штабу, де розглядають питання індивідуального та групового повернення дітей.
Ірина Верещук прокоментувала слова уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львови–Бєлови, яка повідомила, що з 24 лютого 2022 року до РФ було вивезено 700 тисяч українських дітей.
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"Я не впевнена щодо 700 тисяч, але точно більше, ніж тією інформацією, якою ми диспонуємо. Майже 20 тисяч ми знаємо, що вивезли", – розповіла Ірина Верещук.
Міністерка додала, що нині Мінреінтеграції співпрацює з міжнародною спільнотою, аби якнайшвидше повернути, зокрема, дітей сиріт, за яких відповідальність несе держава.
Якщо у дитини є батьки, вони можуть забрати дитину самостійно.
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"Ми вимагаємо від Росії передати, по-перше, списки дітей-сиріт. Якщо вони називають це врятуванням і називають це евакуацією, то ми вимагаємо повернути з такої евакуації дітей" – додала Верещук.
Раніше ми розповідали, як 10-річна Варвара та 6-річний Ренат після російського полону вперше зустрілися з мамою.
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