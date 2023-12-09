Українська феміністка Юлія Спориш отримала престижну німецьку премію

Українська феміністка, активістка руху за права жінок та кандидатка соціологічних наук Юлія Спориш здобула німецьку премію Анни Кляйн за 2024 рік.

Про це йдеться на сторінці київського офісу Фонду Генріха Бьолля.

Зазначається, що Юлію Спориш відзначили за боротьбу за права жінок. Зокрема, у 2019 році вона заснувала в Києві ГО "Дівчата", аби сприяти сексуальній просвіті та запобігати гендерно зумовленому насильству.

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Лише за минулий рік допомогу від "Дівчат" отримали 150 тисяч людей у 120 населених пунктах країни. Команда на 99% складається з жінок, і за час війни її чисельність зросла вдесятеро.

ФОТО: зі сторінки Юлії Спориш в соцмережі

"Особливо сильне враження на журі жіночої премії Анни Кляйн справив той факт, що навіть у воєнні часи Юлія Спориш та всі учасниці ГО "Дівчата" продовжують боротися за гендерну рівність, присутність і керівну роль жінок у суспільстві та долати стереотипи в цій сфері", – йдеться на сайті премії.

Журі також відзначило "тверду віру Юлії в краще майбутнє феміністичного руху в Україні та відданість ідеям гендерно чутливого підходу до майбутньої відбудови країни".

Юлія Спориш регулярно бере участь у національних та міжнародних конференціях і заходах, як-от ООН-Жінки в Нью-Йорку, Women Deliver в Руанді, де вона наголошує на важливості залучати жінок до відновлення держави.

В Україні Юлія Спориш є членкинею керівного комітету платформи гуманітарних неурядових організацій.

"Ця премія для мене велика честь і гордість, адже вона ще раз підтверджує, що ми, ГО "Дівчата", робимо кожен день для підтримки українських дівчат та жінок важливо та видимо. Що з усіх країн світу саме українка отримала премію, а це ще один шанс привернути увагу до нашої війни і залучити додаткові ресурси на подолання її наслідків", – написала переможниця в соцмережі.

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Зазначимо, премія Анни Кляйн – це щорічна німецька жіноча премія, що існує з 2012 року. Її присуджують жінкам з усього світу, які борються за гендерну рівність. Анна Кляйн – перша жінка-сенатор у Берліні. Вона була феміністкою, боролася за права жінок та ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хоч сучасні жінки і обіймають керуючі посади, працюють у політиці, служать на війні та досягають неймовірних кар’єрних висот, наш світ ще дуже далекий від гендерної рівності.

Попри війну Україна продовжує працювати над подолання гендерної нерівності, зокрема в оплаті праці. Станом на 2021 рік різниця становила 18% на користь чоловіків.

Як заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, для досягнення гендерної рівності знадобиться ще три століття.