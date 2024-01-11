В Україні сертифікували другий зразок жіночого бронежилета – Міноборони

В Україні сертифікували другий зразок бронежилета, адаптований до особливостей будови жіночого тіла.
Його балістичні характеристики не відрізняються від чоловічого, повідомили у Міністерстві оборони України.
Новий зразок від компанії "Темп – 3000" укомплектований демпферними подушками для амортизації. Вони допоможуть "підігнати" бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. У комплекті є три подушечки різних розмірів.
Водночас перший затверджений жіночий бронежилет від "Української броні" має лише вигнуту назовні бронеплиту.
Також для захисту паху розробили додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.
Бронежилет важить від 10,5 кілограма – залежно від комплектації.
Його випробування відбувалося у два етапи й тривало три місяці. Спочатку бронежилет перевіряли на зручність носіння військовослужбовицями. Потім був етап лабораторних випробувань (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів і фурнітури).
"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій", – заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
За його словами, за умови попереднього замовлення "Українська броня" може виготовити до 10 тисяч комплектів бронежилетів за 60-90 днів, а компанія "Темп – 3000" – 5 тисяч комплектів за місяць.
Обидва зразки доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу дані щодо потреби придбання цих бронежилетів.
Нагадаємо, раніше волонтери самостійно запустили пошив військової жіночої форми з урахуванням особливостей фізіології.
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