В Україні сертифікували другий зразок жіночого бронежилета – Міноборони

В Україні сертифікували другий зразок бронежилета, адаптований до особливостей будови жіночого тіла.

Його балістичні характеристики не відрізняються від чоловічого, повідомили у Міністерстві оборони України.

Новий зразок від компанії "Темп – 3000" укомплектований демпферними подушками для амортизації. Вони допоможуть "підігнати" бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. У комплекті є три подушечки різних розмірів.

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Водночас перший затверджений жіночий бронежилет від "Української броні" має лише вигнуту назовні бронеплиту.

Другий сертифікований жіночий бронежилет. Фото: Міністерство оборони України Другий сертифікований жіночий бронежилет. Фото: Міністерство оборони України

Також для захисту паху розробили додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.

Бронежилет важить від 10,5 кілограма – залежно від комплектації.

Його випробування відбувалося у два етапи й тривало три місяці. Спочатку бронежилет перевіряли на зручність носіння військовослужбовицями. Потім був етап лабораторних випробувань (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів і фурнітури).

"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій", – заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За його словами, за умови попереднього замовлення "Українська броня" може виготовити до 10 тисяч комплектів бронежилетів за 60-90 днів, а компанія "Темп – 3000" – 5 тисяч комплектів за місяць.

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Обидва зразки доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу дані щодо потреби придбання цих бронежилетів.

Нагадаємо, раніше волонтери самостійно запустили пошив військової жіночої форми з урахуванням особливостей фізіології.