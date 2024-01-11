Утримували в трудовому рабстві 50 людей: у Дніпрі затримали злочинну групу

Четверо мешканців Дніпра утримували у трудовому рабстві людей – на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах на території області.
Загалом правоохоронцям вдалося визволити 50 осіб, повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Слідчі встановили, що організатори схеми шукали на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання.
Їх запрошували до так званого реабілітаційного центру під прикриттям громадської організації, де обіцяли безплатне житло, харчування і працевлаштування.
|Правоохоронцям вдалося визволити 50 осіб
Людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах.
У громадян забирали документи та засоби зв’язку. Якщо завербовані намагалися втекти, на них психологічно тисли та погрожували побиттям.
|Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення
Під час обшуків у будинку учасників схеми правоохоронці вилучили чорнові записи, телефони й автомобілі.
Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
|УСІ ФОТО: Дніпровська обласна прокуратура
Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, з 2019 -го по 2022 рік понад 46 тисяч українців були у ситуаціях, пов'язаних із торгівлею людьми.
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