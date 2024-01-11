Утримували в трудовому рабстві 50 людей: у Дніпрі затримали злочинну групу

Четверо мешканців Дніпра утримували у трудовому рабстві людей – на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах на території області.

Загалом правоохоронцям вдалося визволити 50 осіб, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Слідчі встановили, що організатори схеми шукали на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання.

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Їх запрошували до так званого реабілітаційного центру під прикриттям громадської організації, де обіцяли безплатне житло, харчування і працевлаштування.

Правоохоронцям вдалося визволити 50 осіб

Людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах.

У громадян забирали документи та засоби зв’язку. Якщо завербовані намагалися втекти, на них психологічно тисли та погрожували побиттям.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

Під час обшуків у будинку учасників схеми правоохоронці вилучили чорнові записи, телефони й автомобілі.

Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

УСІ ФОТО: Дніпровська обласна прокуратура

Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 12 років ув’язнення.

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Нагадаємо, з 2019 -го по 2022 рік понад 46 тисяч українців були у ситуаціях, пов'язаних із торгівлею людьми.