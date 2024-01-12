У Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги. ВІДЕО

У Львові протезують військового з Одещини, якому ампутували руки й ноги у полоні після тяжкого поранення.

В’ячеслав Левицький родом з Подільська. У цивільному житті він був водієм-експедитором, а потім долучився до війська, розповідають у клініці Superhumans Center.

Чоловік отримав важке поранення під час боїв під Авдіївкою на Донеччині – в нього були прострілені ноги й тулуб, відморожені руки.

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Коли потрапив у полон, "кадирівці" ампутували йому всі кінцівки.

"В’ячеслав 7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Але натрапив на ворога і потрапив у полон до так званої "ДНР", де пробув три дні без жодної медичної допомоги. Звідти його викупили чеченці на обмін. Вони ж ампутували йому всі чотири кінцівки", – кажуть у центрі.

Зараз чоловік проходить реабілітацію, звикає до протезів ніг та вчиться їх обслуговувати.

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Невдовзі В’ячеславу встановлять протези верхніх кінцівок.

Утім, медики кажуть, що боєць вже зараз може самостійно знімати та надягати протези ніг.

"В’ячеслав пройшов непростий шлях, але попереду на нього чекає повернення до повноцінного життя! А з таким завзяттям та жагою все неодмінно вийде!" – додають у Superhumans.

Нагадаємо, раніше протез отримав захисник Маріуполя Олександр Морський, який дивом вижив у палаючому катері, втратив руку на "Азовсталі" та повернувся з полону.