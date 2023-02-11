У Львові протезували захисника Маріуполя, який дивом вижив у вогні і втратив руку на Азовсталі

Захиснику Маріуполя Олександру, який втратив руку під час оборони "Азовсталі", встановили механічний протез у Львові.
46-річний морський прикордонник з красномовним прізвищем "Морський" захищав Маріуполь і пройшов полон в Оленівці.
У Національному реабілітаційному центрі "Незламні" Олександру встановили протез та допомогли у відновленні.
Історію бійця розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.
"Він досі відчуває руку, якої немає. Її Олександру Морському ампутували на "Азовсталі", – кажуть лікарі.
|Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова
Олександр Морський служив у Маріуполі, а після виходу на пенсію залишився там жити. "Місто Марії" чоловік захищав і від початку повномасштабного вторгнення.
"Березень. Чергове бойове завдання: потрібно перевезти український десант на інший берег. Раптом їхній катер спалахує – в нього прилетіла російська ракета.
Троє побратимів загинуло на місці. Олександр, на якому горів одяг, зумів вибратися з палаючого катера. Каже: його врятував янгол-охоронець", – розповідають у медоб’єднанні.
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|46-річний морський прикордонник з красномовним прізвищем "Морський" захищав "Азовсталь" і пройшов полон
Тільки на пункті базування захисник помітив, що у нього травмована рука. Олександру надавали першу допомогу, проте, аби врятувати життя, руку довелося ампутувати.
Операцію провели у шпиталі укриття на "Азовсталі", яке між собою назвали "Залізяка".
Два місяці військовий перебував під обстрілами, потім стільки ж – у російському полоні в Оленівці.
"Олександр був одним з перших, кого обміняли. Каже, відчув, що вдома, коли побачив український прапор та почув рідну мову", – додають лікарі.
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|Олександр зміг вибратися з полум'я на катері і вижив, але руку на "Азовсталі" довелось ампутувати
Спочатку захисник лікувався у Києві, а потім приїхав до Львова, незважаючи на пропозиції поїхати за кордон.
У центрі "Незламні" з Олександром кілька місяців працювала команда фізичних та ерготерапевтів, а також протезисти.
Паралельно чоловік кілька місяців проходив психологічну реабілітацію, аби відновитись після пережитого.
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|Олександра обміняли одним із перших. Захисник отримав механічний протез руки у центрі "Незламні"
Нещодавно Олександр отримав механічний протез руки.
Тепер за допомогою правої руки та м’язів спини він може піднімати та переносити предмети.
Протез захисникові також встановили завдяки Мальтійській службі допомоги.
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