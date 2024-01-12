У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей

У Борисполі на Київщині поліціянти склали протокол на чоловіка, який вигулював стаффордширського тер'єра без повідця й намордника.
Власник собаки не дотримався правил вигулу тварини, тому пес покусав дітей, а їхня мама викликала патрульних.
"Вчора близько 15-ї години поліціянти отримали виклик на вулицю Ясну у Борисполі. Заявниця гуляла з двома дітьми надворі та помітила чоловіка, який вигулював собаку бійцівської породи без повідця і намордника.
Згодом собака напала на дітей та покусала їх", – розповідає патрульна поліція Борисполя.
|Пес був без намордника і покусав дітей. Усі фото: Патрульна поліція Борисполя
Також власник чотирилапого агресивно поводився і гучно висловлювався нецензурною лайкою, чим порушував громадський порядок.
На чоловіка склали протоколи за ч. 3 ст. 154 (Вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людини) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
Жінку з дітьми відвезли до найближчої лікарні, де малечі надали необхідну медичну допомогу.
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|Власник собаки отримав протоколи за двома статтями
Які є правила щодо вигулу собак?
За законом, тварин можна вигулювати людям віком від 14 років, а потенційно небезпечних собак – від 18-ти.
Потенційно небезпечних собак заборонено вигулювати без повідця, а собаки порід, що визнані небезпечними, мають гуляти лише на короткому повідці та в наморднику.
Власники зобов’язані забезпечити домашнього улюбленця нашийником з особистим номерним знаком.
Поліція нагадує ще деякі правила вигулу тварин:
❌ не супроводжуйте тварин, перебуваючи в стані сп'яніння;
❌ не приводьте тварин у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів), кафе, установ охорони здоров'я, освіти, дитячих та спортивних майданчиків (винятком є собаки-поводирі – ред.);
❌ не залишайте тварин без догляду;
❌ не купайте тварин на території міських пляжів та у фонтанах тощо;
✅ перевозьте тварин у міському транспорті у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику трамвая або тролейбуса, собак великих порід – лише на повідці та у наморднику;
✅ вигулюйте тварин у відведеному для цього місці;
✅ використовуйте повідець та намордник;
✅ прибирайте екскременти за своїми тваринами.
За порушення правил утримання собак чи котів власники можуть отримати попередження або штраф – навіть з конфіскацією улюбленця.
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