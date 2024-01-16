В яких містах України у 2023 році повітря було найчистішим: перелік

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 січня 2024

Протягом 2023 року найчистішим було повітря в Києві, Одесі та Львові. 

Про це свідчать результати дослідження української громадської системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто AIR. 

87% часу протягом року повітря було чистим у Києві, інші 13% воно було прийнятним. 

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Підвищення показників у столиці спостерігалося у січні-березні та у грудні, повідомляють в організації. 

Фото: ЛУН Місто AIR

Про це свідчать дані графіків, відображені в Air Quality Index (AQI) – американському індексі якості повітря. 

Вважається, що чим нижче значення AQI, тим краще для здоровʼя, а саме:

  • AQI до 50 означає що повітря чисте; 
  • 51-100 – прийнятне; 
  • показники в проміжку 101-150 свідчать, що повітря насичене домішками й може бути подразником для чутливих людей; 
  • 151-200 - нездорове; 
  • 201-300 – дуже нездорове; 
  • а від 301 – повітря небезпечне.

У Львові чистим повітря було 76% часу, а 24% часу протягом 2023 року – прийнятним. 

Підвищення показників у Львові спостерігалось у січні-квітні та в першій половині вересня й грудня. 

Фото: ЛУН Місто AIR

В Одесі чисте повітря було 92% часу, а прийнятне – 8%. Тут підвищення показників припадає на січень-березень й кінець грудня.  

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Фото: ЛУН Місто AIR

Найнижчі позиції в рейтингу посіли Чернівці, Ужгород та Івано-Франківськ, де погіршення якості повітря фіксували в холодні пори року.  

"Серед можливих причин - особливості ландшафту та архітектури міст, які не сприяють циркуляції повітря. 

Також причиною може бути великий відсоток індивідуального опалення, що не відповідає екологічним нормам", – повідомили в компанії у коментарі "УП. Життя". 

Зазначається, що протягом року якість повітря вимірювали за допомогою станцій, які діяли в різних містах й вимірювали концентрацію наддрібних часток PM2.5, що утворюються, зокрема, в результаті процесів горіння.

Слідкувати за показниками по містах у реальному часі можна на карті. Наразі мережа працює в 12 містах України. 

Раніше ми повідомляли, що глобальне потепління могло вплинути на розмір людського мозку.

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