В яких містах України у 2023 році повітря було найчистішим: перелік

Протягом 2023 року найчистішим було повітря в Києві, Одесі та Львові.
Про це свідчать результати дослідження української громадської системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто AIR.
87% часу протягом року повітря було чистим у Києві, інші 13% воно було прийнятним.
Підвищення показників у столиці спостерігалося у січні-березні та у грудні, повідомляють в організації.
|Фото: ЛУН Місто AIR
Про це свідчать дані графіків, відображені в Air Quality Index (AQI) – американському індексі якості повітря.
Вважається, що чим нижче значення AQI, тим краще для здоровʼя, а саме:
- AQI до 50 означає що повітря чисте;
- 51-100 – прийнятне;
- показники в проміжку 101-150 свідчать, що повітря насичене домішками й може бути подразником для чутливих людей;
- 151-200 - нездорове;
- 201-300 – дуже нездорове;
- а від 301 – повітря небезпечне.
У Львові чистим повітря було 76% часу, а 24% часу протягом 2023 року – прийнятним.
Підвищення показників у Львові спостерігалось у січні-квітні та в першій половині вересня й грудня.
|Фото: ЛУН Місто AIR
В Одесі чисте повітря було 92% часу, а прийнятне – 8%. Тут підвищення показників припадає на січень-березень й кінець грудня.
|Фото: ЛУН Місто AIR
Найнижчі позиції в рейтингу посіли Чернівці, Ужгород та Івано-Франківськ, де погіршення якості повітря фіксували в холодні пори року.
"Серед можливих причин - особливості ландшафту та архітектури міст, які не сприяють циркуляції повітря.
Також причиною може бути великий відсоток індивідуального опалення, що не відповідає екологічним нормам", – повідомили в компанії у коментарі "УП. Життя".
Зазначається, що протягом року якість повітря вимірювали за допомогою станцій, які діяли в різних містах й вимірювали концентрацію наддрібних часток PM2.5, що утворюються, зокрема, в результаті процесів горіння.
Слідкувати за показниками по містах у реальному часі можна на карті. Наразі мережа працює в 12 містах України.
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