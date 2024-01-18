На Марсі товщина водяного льоду на екваторі сягає понад 3 км – вчені

На екваторі Марсу вчені виявили "океан" із льодом, товщина якого понад 3 км.

Раніше вчені знаходили докази існування льоду на Марсі, однак вважалося, що його набагато менше, повідомляє Space.com із посиланням на результати місії Європейського космічного агентства Mars Express.

За словами науковців зі Смітсонівського інституту в США, лід виявили в "океані", глибина якого від 1,5 до 2,7 метра.

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Зазначається, що поклади льоду простягаються на 3,7 км під землею й вкриті затверділим попелом й сухим пилом, товщиною в сотні метрів.

Фото: Європейське космічне агентство

Виявлений лід не є чистою брилою, оскільки він забруднений пилом, кажуть дослідники.

"Радіолокаційні сигнали свідчать про наявність шаруватого льоду. Ці дані збігаються із даними обстежень полюсів планети, де дуже багато льоду", – сказав провідний дослідник Томас Уоттерс.

На думку науковців, наявність підземної води в низьких та екваторіальних широтах планети може свідчити про те, що раніше клімат на Марсі був зовсім іншим.

Також вони припускають, що існування льоду може бути результатом зміни осі червоної планети.

На думку вчених, у майбутньому розташування льоду поблизу екватора можна буде дослідити під час пілотованих місій.

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Раніше ми повідомляли, що у минулому на Марсі, ймовірно, не було кисню, але могло бути життя.