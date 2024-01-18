Переможниця найпрестижнішої японської літпремії зізналася, що писала роман за допомогою ChatGPT

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 січня 2024

У Японії під час нагородження лавреатів літературної премії Акутагави переможниця Ріє Кудан зізналася, що під час написання роману користувалася ChatGPT.

За словами авторки, нейромережа написала приблизно 5% тексту, повідомляє RFI та The Times.

Журі премії назвало футуристичному роман Ріє Кудан "Токійська вежа співчуття" (Tokyo-to Dojo-to) "майже бездоганним". 

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Події в ньому розгортаються в Токіо майбутнього.

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Лавреатка премії Акутагави, письменниця Ріе Кудан. Фото: Spiegel 

Зазначається, що історія в книзі розгортається навколо багатоповерхової вежі-в'язниці. Наскрізною залишається тема штучного інтелекту.

Зі сцени під час нагородження премією Акутагави, яку проводять кожні два роки, Ріє Кудан зізналася, що "активно використовувала ChatGPT у написанні роману" й що він допоміг "розкрити її потенціал". 

"Я б сказала, що близько п’яти відсотків книги дослівно цитують речення, створені ШІ", – сказала Кудан. 

Також вона додала, що "спілкуваня" з ChatGPT іноді надихали її на діалоги в романі.

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Організатори премії Акутаґави відмовилися коментувати слова переможниці. 

Ріє Кудан зізналася, що "часто грається" з нейромережею. Вона, зокрема, довіряє їй свої таємниці, які "ніколи не змогла б розповісти комусь іншому".

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект зазнає невдачі в граматиці.

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