Переможниця найпрестижнішої японської літпремії зізналася, що писала роман за допомогою ChatGPT

У Японії під час нагородження лавреатів літературної премії Акутагави переможниця Ріє Кудан зізналася, що під час написання роману користувалася ChatGPT.

За словами авторки, нейромережа написала приблизно 5% тексту, повідомляє RFI та The Times.

Журі премії назвало футуристичному роман Ріє Кудан "Токійська вежа співчуття" (Tokyo-to Dojo-to) "майже бездоганним".

Реклама:

Події в ньому розгортаються в Токіо майбутнього.

Лавреатка премії Акутагави, письменниця Ріе Кудан. Фото: Spiegel

Зазначається, що історія в книзі розгортається навколо багатоповерхової вежі-в'язниці. Наскрізною залишається тема штучного інтелекту.

Зі сцени під час нагородження премією Акутагави, яку проводять кожні два роки, Ріє Кудан зізналася, що "активно використовувала ChatGPT у написанні роману" й що він допоміг "розкрити її потенціал".

"Я б сказала, що близько п’яти відсотків книги дослівно цитують речення, створені ШІ", – сказала Кудан.

Також вона додала, що "спілкуваня" з ChatGPT іноді надихали її на діалоги в романі.

Реклама:

Організатори премії Акутаґави відмовилися коментувати слова переможниці.

Ріє Кудан зізналася, що "часто грається" з нейромережею. Вона, зокрема, довіряє їй свої таємниці, які "ніколи не змогла б розповісти комусь іншому".

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект зазнає невдачі в граматиці.