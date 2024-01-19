Японія готується до своєї першої посадки на Місяць: деталі

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) готується до першої у своїй історії посадки на Місяць. Робот-дослідник "Місячний снайпер" має приземлитися на поверхні супутника о 12:20 в суботу (за японським часом).

Якщо місія пройде вдало, Японія стане п'ятою країною, якій вдалося доставити космічний апарат на Місяць цілим і неушкодженим, пише СNN.

Місія SLIM – розумний посадковий модуль без екіпажу, який був запущений у вересні. Назву "Місячний снайпер" він отримав тому, що містить нову точну технологію для демонстрації "точкового" приземлення.

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Попередні місії могли націлитися на певні зони, що охоплювали багато кілометрів, а цей посадковий модуль буде націлений на посадку із точністю до 100 метрів.

Фото: JAXA

"Розумні очі" посадкового модуля – навігаційна технологія на основі зіставлення зображень – швидко фотографуватиме місячну поверхню під час наближення та автономно вноситиме корективи під час опускання космічного корабля для більш точного приземлення.

"Місячний снайпер" націлюється на місце посадки поблизу невеликого кратера Шіолі в межах місячної рівнини під назвою Море Нектару, утвореної давньою вулканічною активністю. У цьому місці в 1969 році приземлився Аполлон-11.

Якщо посадковий модуль приземлиться успішно, то зможе дослідити гірські породи на цьому місці. Це дозволить дізнатися більше про походження Місяця, зокрема, ймовірність існування на ньому питної води.

Коли метеорити та інші об’єкти стикаються з Місяцем, вони утворюють кратери, а також кам’яні уламки, які засмічують поверхню. Ці камені інтригують вчених, бо мінерали та інші складові гірських порід потенційно можуть пролити більше світла на те, як утворився Місяць.

Приземлення поблизу похилих, усипаних камінням ділянок навколо кратерів є небезпечним процесом, якого більшість місій зазвичай уникають. Однак JAXA вважає, що його посадковий апарат оснащений технологією, яка зможе безпечно приземлитися на скелястій місцевості.

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У JAXA зазначають: у разі успіху легкий посадковий модуль SLIM може стати ефективною конструкцією, що приземлятиметься не тільки в цікавих областях Місяця, але й на інших планетах, як-от Марс.

Нагадаємо, американський космічний корабель Peregrine One, який мав доставити прапор України на Місяць, згорів в атмосфері Землі.