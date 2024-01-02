"Бог любить мене": киянин розповів, як за 50 метрів від нього впала російська ракета

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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2 січня 2024

Фотокореспондент із Києва Ян Доброносов опинився за 50 метрів від місця падіння російської ракети. Чоловік дивом залишився неушкодженим.

Ян Доброносов розповів "УП Життя", що 2 січня після атаки ворога на столицю він вирушив на місце, куди влучила ворожа ракета, адже хотів зафіксувати злочину росіян на відео. 

На Оболоні чоловік вийшов з авто і пішов до місця події пішки. У цей час двічі спрацьовувала ППО.

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"Уже через хвилину на моїх очах ракета залетіла на територію заводу, де через попереднє влучання вже було задимлення. Це було буквально за 50 метрів від мене. Пощастило, що за парканом був, напевно, виритий фундамент, бо ракета впала туди вниз, і розірвалася. Хвилин п'ять я не міг поворохнутися, поряд зі мною літало каміння, сміття, уламки вікон", – розповідає Ян.

 ФОТО: ДСНС України

Спочатку чоловік думав, що уламки травмували його тіло, але він не відчуває болю через адреналін у крові. Та він відбувся без ушкоджень.

Фотограф дочекався пожежників, які прибули на місце події, завершив свою роботу і вирушив на інше місце, куди поцілили ракетою росіяни. 

"Дуже втомлений, але цілий", – так характеризує свій стан фотокореспондент.

Чоловік додає: за час повномасштабної війни він вперше опинився так близько від епіцентру вибуху, а те, що залишився неушкодженим, вважає справжнім дивом. 

"Бог любить мене, але цим не можна зловживати", – написав він у соцмережі. 

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Нагадаємо, вночі 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. 

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Допис, поширений Yan Dobronosov (@dobronosov)

У столиці зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.

Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву та області загинуло троє людей, зокрема викладачка Києво-Могилянської академії Людмила Шевцова. Ще 43 людини постраждали, з них 37 – госпіталізували.

Патрульні показали перші хвилини після удару РФ у Києві.

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